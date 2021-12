Cette photo rare des fils de Jessica Biel vous déchirera le cœur

C’est ce que nous vous promettons : Jessica Biel est sur le point de faire fondre votre cœur.

L’actrice devenue productrice s’est rendue sur Instagram le 25 décembre pour partager un aperçu de son monde avec son mari Justin Timberlake et leurs fils Silas, 6 et Phinéas, 16 mois. « Merci pour mes gars », a-t-elle légendé la photo de famille sincère, qui montrait le quatuor lors d’une promenade dans ce qui semble être le terrain de leur maison du Montana. « Joyeux Noël tout le monde !! »

Joyeux en effet maintenant que nous avons reçu ce cliché sain, une rareté pour la star notoirement privée. Exemple concret ? Elle et Timberlake ont gardé le silence sur sa grossesse et la naissance de Phineas jusqu’en janvier de cette année. « Ce n’était pas comme si c’était censé être un secret », a-t-elle admis en juin lors d’un épisode de berger de DaxPodcast d’Expert Fauteuil. « C’est juste que COVID est arrivé, puis je suis allé dans le Montana avec ma famille et je ne suis jamais parti. »

Et depuis, le duo savoure les joies de la parentalité. « C’est incroyable », a partagé Bienne. « Les conversations que j’ai maintenant avec mon enfant de 6 ans sont tellement cool. Par exemple, c’est une vraie personne qui dit les choses les plus drôles et il est si sensible et tendre. C’est tellement intéressant de voir cette partie se produire et le petit l’un est juste mignon comme l’enfer. «