Cette planche à roulettes chenille peut gérer tous les types de terrain | Moteur

La “bête” australienne revient 6 ans plus tard, cette fois dans une version électrique, mais plus puissante et avec plus d’autonomie. Il n’y a aucune raison de l’arrêter !

Il y a quelques années, l’Australien Dan Baldwin surprenait tout le monde avec une planche à roulettes avec des roues de chenille propulsé par un moteur à essence.

Ce n’est pas le moment de fumer le tuyau d’échappement, alors revenez maintenant avec Ungoverned Vendetta, le skate électrique à chenilles pouvant circuler sur tous types de terrains.

Ce n’est pas une exagération : terre, sable, herbe, cailloux, fil, obstacles… Ce skate à chenilles ne recule devant rien. Vous pouvez le voir dans cette vidéo spectaculaire :

Les skateboards, comme les scooters électriques, sont des véhicules urbains car ils sont conçus pour rouler sur l’asphalte.

Chaque fois qu’il y a un peu de terre, d’herbe ou de sol pavé, ils souffrent beaucoup, et il faut même s’arrêter.

Ce n’est pas le cas avec Vendetta non gouvernée, qui dans la version électrique est encore plus puissante et a plus d’autonomie que la version essence.

Il dispose de deux chenilles indépendantes équipées de deux moteurs électriques. Pour tourner, vous devez plier votre corps (comme n’importe quel skateboard), et pour accélérer ou freiner, il dispose d’une commande sans fil qui se tient dans la main. Beaucoup plus confortable que la version filaire du modèle précédent.

Il peut atteindre le 50km/h, et a une autonomie de 40 minutes (pour une personne de 75 Kilos à 25 Km/h).

Poids 19,5 kilos, ce qui semble beaucoup mais c’est la moitié de celui de la version essence, qui pesait 49 Kilos… Les roues à chenilles ajoutent beaucoup de poids.

Comme on le voit dans la vidéo, il s’agit vraiment une planche à roulettes tout-terrain qui tient ses promesses.

Le regarder grimper des bûches et même un vélo est assez spectaculaire.

Si tu es intéressé, La planche à roulettes électrique Vendetta Crawler Ungoverned rechercher un financement sur Indiegogo. Il est loin d’avoir atteint l’objectif, et il ne lui reste que 9 jours.

Son prix est 3 714 euros, un montant élevé qui a sûrement fait reculer de nombreux acheteurs. Mais vous devez évaluer ses caractéristiques uniques.