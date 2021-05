Cette plaque de cuisson est le nouvel appareil de cuisson sans gras qui triomphe chez Lidl | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le catalogue Lidl vient de recevoir un nouvel appareil: c’est cette plaque grill idéale pour cuisiner sans gras et manger plus sainement. Ce sont ses caractéristiques et son prix.

Si vous n’avez pas eu le temps d’acheter le gril souhaité avec les fonctions de plaque chauffante de Lidl avant qu’il ne soit épuisé, vous avez maintenant la possibilité d’obtenir un autre appareil parfait pour cuisiner sans graisse. On parle de la nouvelle plaque de gril de SilverCrest, un appareil qui a des caractéristiques similaires et qui permet également de manger plus sainement.

Contrairement au gril qui a récemment été épuisé, la nouvelle plaque de gril Lidl ne peut pas être inclinée à 180 °, elle ne peut donc pas être utilisée comme plaque de table. Cependant, à l’exception de ce détail, leurs caractéristiques sont très similaires, avec l’avantage que son prix est moins cher et cela ne coûte que 34,99 euros.

Pour moins de 35 euros, cet appareil vous permet cuire de la viande, du poisson ou des légumes sans matière grasse. De plus, vous pouvez également l’utiliser pour griller des sandwichs et des sandwichs.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

Ses deux assiettes sont en aluminium moulé sous pression et ont un revêtement antiadhésif de qualité de la marque Ilag, afin que les aliments ne collent pas et que vous puissiez vous passer de l’huile lors de la cuisson. Les assiettes ont une surface approximative de 29 x 26 cm, vous ne manquerez donc pas d’espace pour préparer vos préparations.

La nouvelle plaque chauffante Lidl a la même puissance que la plaque chauffante précédente, 2000 W, et il a un thermostat sur le dessus pour ajuster la température en fonction des aliments que vous allez cuisiner. Et, pour que vous sachiez qu’il est prêt à commencer la cuisson, il dispose d’un voyant LED vert qui vous alerte lorsque la température a atteint le niveau souhaité.

L’appareil comprend un bac d’égouttement amovible, de sorte que rien ne sera taché pendant que vous cuisinez et il peut être nettoyé très facilement. Dans la boîte, vous trouverez également un grattoir pour enlever la saleté incrustée dans les plaques sans endommager le revêtement antiadhésif.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dépêchez-vous si vous souhaitez acheter la plaque de cuisson Lidl avant qu’elle ne soit épuisée. Si les stocks sont déjà en rupture de stock, ne vous inquiétez pas car Sur Amazon, il existe d’autres assiettes avec fonctions grill à bon prix:

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.