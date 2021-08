Cette plate-forme apporte des objets de collection numériques à des millions de fans de cricket ⋆ Crypto new media

Les NFT et l’industrie du sport sont un mariage parfait : Rario relie les deux avec un nouveau marché NFT passionnant

Le monde des NFT, des jeux de blockchain et des objets de collection numériques explose à nouveau, avec des artistes, des musiciens, des clubs de sport et des célébrités de renommée mondiale affluant dans l’espace pour saisir un morceau de l’action. Les meilleures maisons d’enchères telles que Christies et Sothebys répertorient régulièrement des NFT à la vente pour plus d’un million de dollars et, dans la sphère des jeux, le jeu NFT Axie Infinity a atteint 1 milliard de dollars de commerce avec sa populaire économie virtuelle basée sur la crypto.

Les revenus affluant dans l’industrie du sport ont augmenté ces derniers mois grâce aux NFT, car les clubs sportifs les plus connus au monde ont désormais la possibilité de monétiser des souvenirs, des expériences et des objets de collection numériques qui sont immortalisés à jamais sur la blockchain. Les favoris des fans tels que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont récemment annoncé leur implication dans la sortie d’objets de collection numériques et le domaine Mohammed Ali a publié des NFT en édition spéciale à la mémoire du champion de boxe plus tôt cette année.

Le cricket est le deuxième sport le plus populaire au monde et devrait se développer dans les années à venir grâce au dévouement de longue date de ses 2,5 milliards de fans dans le monde. Capitalisant sur la richesse des opportunités créées par l’industrie NFT, la place de marché NFT Rario a introduit une nouvelle façon passionnante de connecter des millions de fans de cricket à travers le monde avec leurs clubs et joueurs préférés.

Objets de collection numériques de cricket

L’équipe derrière Rario, composée de plusieurs diplômés de l’IIT (Institut indien de technologie) possédant une expertise dans la technologie de la blockchain, construit la première plate-forme d’objets de collection numériques basée sur le cricket qui permettra aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de collecter des Cricket NFT sous licence officielle d’une manière cela n’a jamais été possible auparavant. La version bêta de la plate-forme a été publiée le mois dernier et les premiers utilisateurs ont eu la possibilité de tester la plate-forme et de collecter les premiers et rares numéros de série des objets de collection numériques Cricket sous licence officielle sur le marché. La plate-forme est construite sur la blockchain Polygon, qui est populaire auprès des équipes de développeurs de blockchain et a considérablement augmenté depuis son changement de nom l’année dernière.

Ayant reçu des investissements précoces de plusieurs entreprises et personnalités bien connues du monde de l’investissement dans la blockchain, notamment le populaire blockchain Polygon, le leader du jeu blockchain Animoca Brands, DST, Thiel Capital et plusieurs fondateurs de licorne, Rario a également remporté les droits sur chaque vente aux enchères de cricket et a commencé à collaborer. avec diverses ligues de cricket notables et réputées telles que la Caribbean Premier League, la Lanka Premier League, la Gulf T20 et la Abu Dhabi T10.

Rejoindre les joueurs et les équipes avec des fans d’une toute nouvelle manière

La plate-forme Rario ouvre un monde d’opportunités pour les fans de cricket qui cherchent à se connecter avec leur batteur ou gardien de guichet préféré ; des moments historiques tirés des archives des tournois et des ligues les plus populaires, en collaboration avec les joueurs eux-mêmes, donnent aux fans de cricket une chance de posséder un morceau d’histoire qui leur est propre et dont la rareté est vérifiable grâce à la technologie blockchain. Jusqu’à présent, Rario s’est déjà associé à plusieurs joueurs de cricket de premier plan tels que la légende indienne et vainqueur de la Coupe du monde Zaheer Khan et Shakib Al Hassan, qui est considéré comme l’un des plus grands polyvalents de tous les temps. D’autres collaborations de haut niveau incluent AB De Villiers, Dwayne Bravo, Faf du Plessis, Smriti Mandhana et Shefali Verma.

Les NFT sont dissimulés dans des paquets de cartes numériques et dessinés par les participants à la plate-forme, le premier ensemble de NFT devant être lancé sur le marché le dimanche 29 août, composé de moments des 8 saisons précédentes de la Premier League des Caraïbes.

« Nous sommes très heureux de faire entrer le cricket dans le monde des objets de collection numériques », déclare Ankit Wadhwa, fondateur et PDG de Ratio, « la demande de contenu numérique dans l’industrie du sport est plus élevée que jamais et en tant que sport avec la deuxième plus grande base de fans en le monde, à la fois l’industrie du cricket et ses milliards de fans ont désormais une nouvelle façon de se connecter grâce à leur amour du sport.

Le logo de la marque Rario fera son apparition sur le terrain de la Premier League des Caraïbes le 26 août pour des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Image parLisa scott de Pixabay