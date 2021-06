Cette plateforme offre un rendement fixe de 9 à 11% des obligations sécurisées aux investisseurs particuliers, à partir de Rs 10 000

Image représentative/Pixabay

La startup Wint Wealth, soutenue par Zerodha, propose une structure d’obligations sécurisées aux investisseurs de détail, offrant des rendements de 9 à 11 % pour des billets à partir de 10 000 roupies seulement. Wint Wealth est une plateforme d’investissement alternative qui démocratise les options d’investissement par emprunt pour les investisseurs particuliers. Dans une interaction avec FE Online, le cofondateur de Wint Wealth, Ajinkya Kulkarni, a déclaré : « Pour les investisseurs particuliers, les options d’investissement ont été soit des dépôts fixes à faible risque et à faible rendement, soit une exposition aux actions à haut risque et à rendement élevé, toujours hors de portée en raison de la taille élevée des billets, Wint Wealth change cela en démocratisant une structure d’actifs à la fois.

Actuellement, la société se concentre sur l’éducation d’un plus grand nombre d’investisseurs sur ce que fait Wint Wealth, qui peut investir dans ce qu’elle offre et pourquoi ils devraient envisager d’investir.

« Chez Wint, nous avons pour mission de débloquer des opportunités d’investissement en dette pour les investisseurs particuliers qui envisagent de diversifier leur portefeuille. Nos services visent à permettre aux investisseurs individuels d’entrer dans le paysage de la dette, auparavant exclusif aux HNI et aux UHNI, avec une taille de ticket aussi basse que Rs. 10 000. Alors que la part de l’industrie des actifs alternatifs est de 10 000 milliards de dollars, l’Inde représente 19 milliards de dollars de part des investissements alternatifs en actifs/dettes. Le potentiel d’investissement dans des actifs alternatifs est énorme et la plate-forme devrait atteindre Rs 500 Crore AUM d’ici la fin de l’année et Rs 10 000 crores d’actifs d’ici 2024. Nous espérons rendre l’investissement par emprunt facile et accessible aux investisseurs indiens (commerce de détail. HNI) dans tout le pays », a déclaré Ajinkya.

Wint Wealth est-il différent de ses concurrents ?

Ajinkya a déclaré que l’objectif de Wint est d’être une entreprise transparente et centrée sur les investisseurs dans l’espace d’investissement alternatif. « Nous conseillons et éduquons les investisseurs pour diversifier leur portefeuille et ne pas se limiter à investir avec nous plutôt avoir un portefeuille bien équilibré. Nous voulons que les gens comprennent le profil risque-rendement de l’investissement et finissent par investir 10 à 15 % de leur portefeuille global dans les actifs de Wint Wealth », a-t-il déclaré.

«Nous avons emprunté une voie guidée par la réglementation, les actifs que nous fournissons sont cotés en bourse et donc notés par les agences de notation, les unités finales étant effectivement transférées sur le compte Demat des investisseurs, offrant la transparence indispensable aux investisseurs qui mettent leur argent durement gagné dans les structures que nous fournissons », a ajouté Azinkya.

Traditionnellement, les investissements par dette n’étaient initialement disponibles que pour les Ultra HNI, car la taille du ticket se situait entre Rs. 50 lakh à 1 crore. Wint Wealth essaie de démocratiser les actifs à revenu fixe pour les investisseurs de détail qui peuvent entrer dans le paysage de la dette avec un ticket aussi bas que Rs. 10 000.

Peau dans le jeu

Ajinkya se réjouit de la règle du skin-in-the-game annoncée récemment par SEBI. Conformément à la règle, les employés clés d’une société de fonds communs de placement recevront 20 pour cent de leur salaire sous forme d’unités de fonds. Ces unités seront bloquées pendant trois ans. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une décision remarquable car elle crée une peau dans le jeu pour les personnes qui gèrent les fonds.

En raison de la nouvelle décision du SEBI, maintenant, si le gestionnaire de fonds a un salaire de 1 crore de Rs, ses 20 lakh de Rs seront dans les régimes qu’ils gèrent. Par conséquent, si le fonds sous-performe, le gestionnaire du fonds subira un inconvénient personnel. Alors que s’il surperforme, il sera récompensé.

« La réputation du fonds est toujours en jeu. Mais lorsque les personnes qui gèrent le fonds investissent dans les mêmes fonds, elles ont la peau du jeu – non seulement financièrement mais aussi émotionnellement. Si la valeur du fonds baisse de 5 à 10 %, l’opérateur du fonds ressent une douleur émotionnelle qui motive sa prise de décision dans un sens réel. Il aligne les intérêts des fonds et des investisseurs. En fait, chez Wint Wealth, tous les membres de notre équipe investissent dans chaque actif. Wint Wealth, en tant qu’organisation, détient 2% de chaque actif jusqu’à son échéance », a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.