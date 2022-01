Cette poignée est un accessoire indispensable pour Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED est la meilleure version du matériel Switch, mais elle ne résout pas le problème rencontré par certains utilisateurs : l’ergonomie. Le Switch est un ordinateur de poche élégant, peut-être un peu trop élégant. Les contrôleurs Joy-Con et le panneau arrière de la console sont plats, ce qui peut créer des problèmes de crampes aux mains, en particulier pour ceux qui ont de grandes mains. C’est pourquoi, à mon avis, une poignée de qualité qui se fixe au Switch est l’un des accessoires Switch les plus importants à acheter. Depuis le lancement de la Nintendo Switch OLED, j’ai acheté trois poignées différentes, aucune n’était particulièrement bonne. Aujourd’hui, l’un de nos fabricants de poignées Switch préférés a lancé un nouveau modèle conçu en pensant au Switch OLED. Le ZenGrip Pro 3 OLED de Satisfye fonctionne comme un rêve en ajoutant des poignées qui rendent le modèle OLED comparable à un contrôleur conventionnel.

Pour ceux qui ont utilisé le Satisfye ZenGrip Pro, le modèle OLED est essentiellement le même design. La console glisse dans la poignée pour un ajustement parfait et sécurisé grâce aux languettes en caoutchouc qui longent les deux côtés. Surtout, cette poignée est légèrement plus grande pour s’adapter à la très petite augmentation de la taille du Switch OLED. Cela dit, Satisfye a conçu les languettes en caoutchouc de ce nouveau modèle pour s’adapter également au commutateur d’origine.

Le ZenGrip Pro est disponible en blanc pour correspondre au modèle Joy-Con blanc du Switch OLED. L’arrière des poignées, qui sont noires, a une texture caoutchouteuse pour plus de confort. Bien que le glissement du Switch OLED dans la poignée demande un peu de force pour obtenir le bon ajustement, les arêtes en silicone au centre de la poignée l’empêchent de rayer l’arrière de la console ou des contrôleurs Joy-Con. J’ai déjà retiré le Switch de cette poignée de nombreuses fois, et aucune marque n’a été laissée sur mon appareil.

Si vous avez constaté que vos mains se contractent lorsque vous jouez au Switch en mode portable, je vous recommande fortement de prendre le ZenGrip Pro 3. Il ajoute un volume évident à la console, mais la poignée rend le jeu portable sur Switch beaucoup plus confortable et naturel. La poignée sert également de support pour le mode sur table, mais gardez à l’esprit qu’elle ne peut être positionnée qu’à un angle de 90 degrés. Vous ne pouvez pas non plus ancrer le Switch lorsqu’il est dans la poignée.

Le ZenGrip Pro OLED est livré en tant que produit autonome ou dans le cadre d’un ensemble comprenant un étui de transport. Le ZenGrip Pro OLED Slim Bundle est probablement la voie à suivre ici, car le boîtier est spécialement conçu pour s’adapter au Switch avec la poignée attachée. La poignée seule coûte 30 $, tandis que le forfait coûte 50 $. Le ZenGrip Pro est disponible à la commande directement auprès de Satisfye.