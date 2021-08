Cette police de remplacement rend les remasters de Final Fantasy Pixel bien meilleurs

Alors que les fans de la vieille école de Final Fantasy tenaient à mettre la main sur Final Fantasy Pixel Remasters, la police laide utilisée pour les jeux a été largement critiquée. Maintenant, un fan a proposé un correctif, en publiant une police de pixels classique qui peut être facilement échangée dans le jeu pour tous ceux qui jouent sur PC.

Publiée par l’utilisateur de Twitter Patera Quetzal, qui a également eu la réaction la plus succincte lorsque les polices ont été initialement révélées, la nouvelle police est inspirée de Earthbound. Au-delà du simple échange de la police la plus agréable dans le jeu, Quetzal s’est assuré que tous les glyphes et nombres spéciaux s’aligneraient correctement.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Bande-annonce de Final Fantasy Pixel Remaster | Square Enix présente l’E3 2021

Quetzal a également publié plus tard une version de la police qui fonctionnerait pour un plus grand nombre de langues, basée sur la police Silver gratuite de Poppy Works. Le deuxième fichier de police fonctionnera pour des langues telles que l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois traditionnel et simplifié, le japonais et le coréen.

Voici un remplacement de police de pixels GLOBAL READY pour Final Fantasy Pixel Remaster ! Contient tous les caractères pour l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois (les deux), le japonais et le coréen. Basé sur la police de pixels “Silver”. (1/2) https://t.co/GJGy8dLExq pic.twitter.com/3uxfqYuUTE – Patera Quetzal (@PateraQuetzaI) 5 août 2021

La police d’origine fournie avec le jeu a été critiquée pour être trop petite, étroite et difficile à lire, ainsi que pour son style trop moderne pour correspondre au reste des graphismes du jeu.

Les trois premiers jeux Final Fantasy sont maintenant sortis sous forme remasterisée pour PC et mobile, tandis que Final Fantasy IV, V et VI sortiront dans le courant de 2021. Il n’y a actuellement aucune nouvelle quant à savoir si les remasters seront éventuellement publiés sur consoles, cependant Square a déclaré que c’était possible si suffisamment de personnes le demandaient.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.