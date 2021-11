Cette pomme de terre géante est-elle la plus lourde du monde ?

. – Un couple néo-zélandais a peut-être cultivé la plus grosse pomme de terre du monde sans même essayer.

Colin et Donna Craig-Brown de Ngāhinapōuri dans la région de Waikato ont trouvé le tubercule poussant dans leur jardin alors qu’ils se préparaient pour la saison des semis de printemps.

« C’était littéralement l’une des agréables surprises de la nature », a déclaré Colin Craig-Brown à Radio New Zealand, filiale de CNN. « Je n’avais aucune idée qu’il poussait là-bas, et je ne sais pas combien de temps il était là, car j’ai marché dessus toute la dernière saison de concombre. »

La pomme de terre, du nom du couple « Doug », est peut-être la plus grosse du monde, pesant 7,9 kilogrammes. Le record actuel est détenu par le maraîcher britannique Peter Glazebrook, qui a enregistré une pomme de terre pesant 4,98 kilogrammes, en 2011.

Bien que les Craig-Brown attendent toujours une mise à jour du Guinness World Records, Doug a déjà perdu un kilogramme dans le congélateur, où il est entre-temps stocké.

« Il est heureux dans le congélateur », a déclaré Craig-Brown à Jesse Mulligan de Radio New Zealand. « Nous le sortons de temps en temps, le mettons au soleil et lui laissons voir le monde extérieur. »

Cependant, l’existence de Doug elle-même a d’abord été un peu un choc, car le couple n’avait pas pour objectif de faire pousser une pomme de terre géante, et son apparence est également assez originale. Craig-Brown décrit l’énorme pomme de terre comme une chose « méchante » à regarder.

« Je ne savais pas ce que c’était jusqu’à ce que j’y enfonce la fourche de jardin, la retire du sol et l’arrache un peu, la pince et la goûte », a déclaré Craig-Brown.

L’intérêt pour Doug a été énorme et quelque peu inattendu, ce qui a conduit à une semaine « folle » pour les Craig-Brown.

« Une fois que nous l’avons déterré et que tout le monde a jeté un coup d’œil, l’a poussé, l’a pressé et tout ce genre de choses, nous leur avons montré l’endroit et l’avons mis sur Facebook. C’était un peu idiot », a déclaré Craig-Brown. « Ils appellent ça viral. »

Alors que la renommée de Doug s’estompe, le plan est de le transformer en vodka, un geste qui, selon Colin, est un « jeu approprié ».

« Nous aurons un réveil pour lui et nous porterons un toast à Doug avec la vodka que je vais faire avec lui », a-t-il déclaré.