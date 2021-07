Cette poussée pour un quatrième chèque de relance vous donnerait 2 000 $/mois jusqu’à la fin de la pandémie • .

Il y a moins d’un mois, nous avons expliqué en détail pourquoi nous pensons que les quatrièmes contrôles de relance n’auront pas lieu de si tôt. Et certainement pas cette année.

Si, et c’est un grand si, on finit par se concrétiser à un moment donné dans la seconde moitié de 2021, cependant, nous devrons au moins en partie ce quatrième paiement COVID-19 à la propriétaire du restaurant de Denver, Stephanie Bonin. Elle a lancé une pétition Change.org appelant exactement à cela. Plus de stimulus, mais pas simplement un nouveau contrôle de relance unique. Non, elle fait pression pour des chèques récurrents – pour 2 000 $ par mois, jusqu’à la fin de la pandémie.

Un quatrième contrôle de relance est-il possible ?

Cela peut sembler un étirement, mais voici la chose. Sa pétition a désormais recueilli plus de 2,5 millions de signatures. Et ce nombre ne cesse de grimper. “Notre pays est encore profondément en difficulté”, note la pétition. «À l’avenir, le Congrès doit automatiser les vérifications récurrentes si certains déclencheurs sont remplis. Plus besoin d’attendre que notre gouvernement envoie l’aide dont nous avons besoin.

La chose à garder à l’esprit, qui complique toute discussion sur un quatrième contrôle de stimulus, est la suivante. Une toute nouvelle série de distribution de chèques de relance est sur le point de commencer. Ce n’est pas un quatrième contrôle, même si séquentiellement c’est techniquement parce qu’il vient après le troisième contrôle de relance.

Néanmoins, ces versements à venir — qui commencent la semaine prochaine — sont une sorte de versement anticipé d’un crédit d’impôt. Un petit récapitulatif :

Ne retenez pas votre souffle pour le contrôle #4

Le premier d’une nouvelle série de chèques de relance de six mois aura lieu dans une semaine, le 15 juillet. C’est le résultat d’un crédit d’impôt élargi dont bénéficient des millions de familles, dont la moitié viendra l’année prochaine, tandis que l’autre moitié arrive par incréments. Une fois par mois, de juillet à décembre.

Le président Biden n’a encore rien dit de concret sur les quatrièmes contrôles de relance. Il s’est toutefois déclaré publiquement en faveur de la prolongation de ce crédit d’impôt fédéral dont nous venons de parler, qui est le crédit d’impôt fédéral pour enfants.

La loi de relance de 1,9 billion de dollars de mars est ce qui a déjà élargi ce crédit d’impôt pour enfants une fois. La façon dont ce crédit est structuré, il semble que les Américains recevront six nouveaux chèques de relance dans les mois à venir – même si tout cela fait vraiment partie d’une seule chose.

Ces nouveaux chèques liés au crédit d’impôt pour enfants, quant à eux, sont également le joker dans toute discussion sur un quatrième paiement lié à COVID-19. Acclimater les familles à s’attendre à un chèque de relance une fois par mois, puis à ce que ces chèques se tarissent en janvier 2022, pourrait être politiquement problématique. Surtout que l’année prochaine sera une année cruciale pour les élections de mi-mandat.

Notre avis : si quelque chose de nouveau est fait à propos de tout cela, ce sera davantage de chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants. Contrairement au contrôle de relance n°4.

