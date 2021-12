Cette première prise en main du Samsung Galaxy S21 FE soulève autant de questions que de réponses

Android 11 ou Android 12 ?

Avec toutes les fuites et les vidéos pratiques du Galaxy S21 FE que nous avons vues au cours des deux derniers mois, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander s’il reste quelque chose à Samsung à «déballer» lors de son prochain lancement. Pas plus tard que la semaine dernière, de nombreuses vidéos ont fait surface en ligne montrant l’appareil, certaines allant même jusqu’à proposer quelques premières critiques. Cela peut sembler cliché à ce stade, mais si vous pensiez que c’était la fin des fuites, vous ne pouviez pas vous tromper davantage. Nos dernières révélations arrivent grâce à un Redditor qui a pu mettre la main sur un combiné S21 FE, et il a répondu à des questions sur le téléphone.

L’utilisateur de Reddit UnknownWon s’est rendu sur la plate-forme plus tôt dans la journée pour annoncer qu’il avait un S21 FE et a essentiellement commencé une AMA impromptue (par SamMobile). Pour dissiper tout doute, il a partagé une photo de la boîte de vente au détail et du téléphone sans boîte (en haut), alimenté par le chipset Snapdragon 888. Certaines de ses réponses ont confirmé certaines choses que nous savions déjà sur l’appareil, telles que les 6 Go de RAM pour la version de base, une batterie de 4 500 mAh, un emplacement pour carte micro SD et une prise casque absents et un écran 120 Hz – mais cela semble avoir gagné ne prend pas en charge un taux de rafraîchissement adaptatif.

Dans une tournure surprenante des événements, l’unité S21 FE de Redditor semble exécuter One UI 3.1 basé sur Android 11, au lieu de l’Android 12 que nous attendions. Alors, l’appareil se lance-t-il avec Android 11 ou 12 ? La théorie courante est que le Redditor a probablement mis la main sur une première unité de production, d’où l’ancien firmware. En outre, des vidéos pratiques précédentes montraient l’appareil fonctionnant sous Android 12, il est donc assez sûr de dire que les unités de vente au détail finales seront livrées avec One UI 4 basé sur Android 12.

Le Samsung Galaxy S21 FE ne devrait être qu’à quelques jours de son lancement, et la série S22 ne sera pas si loin que ça. Il sera intéressant de connaître le prix officiel américain du S21 FE et de commencer à réfléchir à l’impact que cela pourrait avoir sur les ventes.

