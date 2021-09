Cette prise connectée avec compteur de consommation vous permettra d’économiser sur votre facture d’électricité pour 9,99 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Maintenant que le courant passe par le toit, acheter une prise intelligente est une bonne idée. Ce modèle Amazon coûte moins de 10 euros, est programmable et dispose d’un compteur de consommation pour vous aider à économiser.

Tout au long du mois d’août, le prix de l’électricité a établi plusieurs records historiques, et tout indique que la tendance se poursuivra en septembre. Pour cette raison, il est aujourd’hui plus important que jamais de maîtriser la consommation des appareils et de profiter des heures creuses où l’électricité est moins chère.

Cette prise intelligente Amazon est le gadget parfait pour vous aider à économiser sur votre facture d’électricité. Il dispose d’un compteur de consommation, est programmable, possède une minuterie et des horaires, se pilote à distance et est l’un des moins chers du marché : il ne coûte que 9,99 euros.

Nous parlons de Prise WiFi Flux, qui, par rapport à d’autres alternatives, se distingue par moniteur de consommation. Cette fonction est particulièrement intéressante maintenant que la lumière passe par le toit, car elle permet de connaître la consommation d’énergie de l’appareil connecté afin de réduire son utilisation si nécessaire.

Économisez sur votre facture d’électricité avec cette prise intelligente à 9,99 euros

La possibilité de planifier le fonctionnement de vos électroménagers et électroménagers est une autre des caractéristiques les plus attrayantes de cette prise intelligente.

Vous avez la possibilité d’indiquer à quelle heure vous souhaitez mettre la machine à laver, éteindre la lumière d’une lampe ou faire votre café du matin, ce qui vous permet de profiter des tronçons de vallée pour payer moins sur la facture.

La prise intelligente de Flux est de taille compacte et ne pourrait pas être plus facile à utiliser. Tout ce que tu dois faire est branchez-le sur l’alimentation pour qu’il se connecte à votre réseau WiFi 2,4 GHz. Vous pouvez le configurer et le contrôler de n’importe où via l’application mobile ou via votre assistant vocal (Alexa et Google Assistant).

C’est un appareil sûr qui vous offre toutes les garanties. Il prend en charge jusqu’à 3 680 W et 16 A, et dispose d’une fonction d’arrêt automatique en cas de surcharge.

