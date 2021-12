Cette promo Hawkeye pourrait jeter un coup d’œil à la nouvelle Black Widow

Avec trois épisodes déjà diffusés sur Disney Plus, Hawkeye a atteint la mi-parcours. Si vous avez regardé les autres émissions de télévision MCU que Marvel a publiées cette année, vous savez que l’épisode 4 de la semaine prochaine apportera une tournure cruciale. En effet, on dit dans la rue qu’un gros caméo avec d’énormes implications pour l’ensemble du MCU apparaîtra sur la scène post-crédits de Hawkeye la semaine prochaine. Nous avons déjà vu les teasers de l’épisode 3 et nous savons qui pourrait être ce caméo. Mais tout aussi important est le personnage mystérieux que Marvel a montré dans une nouvelle promo pour l’émission télévisée. Et nous pensons que le nouveau clip Hawkeye nous donne un premier aperçu de la nouvelle Black Widow, Yelena Belova.

Un peu d’histoire de Black Widow

L’une des grandes choses à propos de l’histoire de Hawkeye jusqu’à présent est qu’elle rend hommage au meilleur ami de Clint Barton (Jeremy Renner), Black Widow. C’est Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), bien sûr. Elle est morte héroïquement dans Avengers : Endgame, combattant Clint pour avoir la chance de sauver tout le monde.

Nous avons pu revoir Nat dans Black Widow plus tôt cette année. Mais c’est une histoire qui se passe dans le passé, avant les événements d’Infinity War et Endgame. Vous voudrez vérifier la chronologie officielle des événements de Marvel si vous ne la connaissez pas. Nous rencontrons également Yelena Belova (Florence Pugh) dans cette préquelle. C’est la sœur de Nat et la prochaine Black Widow du MCU. Et nous avons eu une voix camée de Hawkeye, mais le Vengeur n’est pas apparu dans le film de Nat.

Deux ans plus tard, Hawkeye est toujours dévasté après cette défaite, ce qui est clair pour le public dès le premier épisode. Ensuite, Clint attribue à Nat le meurtre de Ronin dans l’épisode 3. Hawkeye ment évidemment à Echo (Alaqua Cox) et à la mafia des survêtements, mais seulement en partie. Nat a sauvé Clint en le convainquant d’abandonner sa vie de justicier meurtrier.

Il y a quelqu’un d’autre dévasté après avoir perdu Nat, et c’est Yelena. Et la scène post-crédits de Black Widow nous a donné une tournure brillante pour Hawkeye. Val, le personnage espiègle de Julia Louis-Dreyfus, a dit à Yelena que Hawkeye était responsable de la mort de Nat. Comme le mensonge de Clint ci-dessus, ce n’est pas entièrement faux. Pour tout le monde, Nat est mort sous la garde de Hawkeye.

Ce qui compte ici, c’est que le film Black Widow a laissé entendre que nous verrions Yelena Belova dans Hawkeye. Ce n’est même pas un spoil aussi important que le personnage auquel nous nous attendons dans la scène post-générique. C’est parce que la nouvelle mission de Black Widow est de tuer Hawkeye.

La nouvelle promo Hawkeye

Un personnage mystérieux de la promo Hawkeye pourrait être la nouvelle Black Widow. Source de l’image : YouTube

Marvel a publié une nouvelle promo sur YouTube qui présente une combinaison de scènes des trois premiers épisodes. Il contient également de toutes nouvelles images. C’est là que la nouvelle Black Widow pourrait apparaître en premier dans Hawkeye. C’est le personnage ci-dessus qui apparaît dans un moment clignotant et vous l’avez manqué. C’est un individu masqué dont l’identité n’est pas révélée.

Le clip est trop court pour que nous puissions en faire quoi que ce soit. Sans parler du fait qu’il est coupé de manière à tromper le public. On ne sait pas si Kate Bishop (Hailee Steinfeld) fait référence au mystérieux personnage lorsqu’elle demande qui c’est.

La ligne de Bishop mise à part, nous nous attendons à ce que le personnage ci-dessus soit Yelena Belova. Elle n’a peut-être pas encore reçu sa désignation Black Widow de la part de l’équipe des Avengers, mais elle est Black Widow de formation. C’est le personnage que nous espérons reprendre le rôle de Nat dans les futurs crossovers.

Avant d’en arriver là, nous verrons probablement Yelena Belova combattre Hawkeye, au moins jusqu’à ce que les deux dissipent la confusion. Yelena voudra sûrement se venger, et attaquer Clint est la voie à suivre.

Plus de surprises Hawkeye ?

Cela dit, on peut se tromper. C’est peut-être quelqu’un d’autre sous ce masque. De plus, nous ne savons pas quand nous verrons la scène impliquant le mystérieux personnage. L’épisode 4 a du sens, mais le mystérieux personnage pourrait arriver plus tard que cela.

Mis à part le nouveau camée Black Widow, la promo Hawkeye contient une autre scène passionnante. À un moment donné du clip, il y a beaucoup d’électricité en arrière-plan. Cela pourrait-il être lié de quelque manière que ce soit aux événements de No Way Home, où nous reverrons Electro (Jamie Foxx) ? Celui-ci est peut-être un peu étendu, mais les rumeurs disent que les deux projets sont en quelque sorte liés.

En revanche, la voix off nous dit que les plus grosses surprises sont encore à venir au moment où la caméra se déplace entre l’électricité, le teaser KingPin de l’épisode 3, et Yelena Belova. L’épisode 4 de Hawkeye sera diffusé mercredi prochain sur Disney Plus.