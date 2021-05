Cette publicité hideuse pour les baskets Nike doit être intentionnelle ⋆ 10z viral

Plusieurs fois sur Twitter, j’ai reçu une annonce qui a arrêté mon pouce de défilement en plein mouvement. Une paire de baskets Nike est proposée à la vente si bulbeuse, si odieuse, qu’il défie toute logique de les vendre, et encore moins de les présenter avec une promotion payante en cours.

Je suis obligé de conclure à ce stade que la publicité est intentionnellement trompeuse et est là pour faire prendre conscience aux masses des chaussures via une sorte de psychologie inversée. Je ne pense jamais aux chaussures Nike, et maintenant j’y pense tout le temps.

Une nouvelle couleur avec un design rehaussé, jusque dans les moindres détails. – Nike (@Nike) 11 mars 2021

Curieux de voir les réactions à ces chaussures d’horreur (Nike Air Max Vivas pour femmes, pour être précis), comme j’imagine que d’autres le sont également, je clique souvent pour voir ce que les gens disent chaque fois que l’annonce apparaît sur mon flux. L’annonce présente l’effet de ratio, avec des milliers de commentaires par rapport aux retweets et aux likes (pour le moment, il y a plus de 3 000 commentaires, 1 000 retweets et 2,6 000 « j’aime »). Comme Dictionary.com définit le ratio, « Cela signifie que les gens s’opposent au tweet et considèrent son contenu comme mauvais. »

Au milieu des réponses sarcastiques et confuses que les baskets génèrent sur Twitter, cependant, il y a toujours plusieurs utilisateurs qui soulignent que l’image est en fait optimisée pour être aussi peu attrayante que possible. Si vous voyez les mêmes chaussures en vente sur le site Web de Nike, elles ne sont pas si bizarres – en fait, elles pourraient même être normales !

Celui qui a pris cette photo a l’air normal sur le site. pic.twitter.com/EWj0CfyUDP – Mimi (@mimilysong) 5 mai 2021

Mais dans la publicité, ils sont tournés avec un objectif fish-eye qui déforme énormément leurs proportions et les laisse ressembler, comme une personne l’a noté à la perfection, “comme un chien qui a accidentellement mangé une abeille”.

cela ressemble à un chien qui a accidentellement mangé une abeille pic.twitter.com/0soCebwWit – Foi (@FaithgMarie) 1er mai 2021

Pas contre l’un des commentaires ici, mais c’est une photo à travers un léger objectif fisheye. Pourquoi? Probablement pour inciter à ce genre d’interaction. Cliquer sur le lien. Les chaussures ne sont pas différentes d’un certain nombre de chaussures déjà disponibles. Les deux lacets sont d’un style enfantin. Ils ont l’air confortables AF – ReeRasputin (@RasputinRee) 17 mars 2021

Nike, une marque de renommée mondiale avec une valorisation de 34 milliards de dollars, peut plus que s’offrir les meilleurs services de photographie et de publicité. Ils sont, en fait, célèbres pour leurs publicités qui en ont fait un nom si connu en premier lieu. Y a-t-il beaucoup plus de slogans connus que « Just Do It » ou de symboles immédiatement reconnaissables que le swoop de Nike ? Il n’y a pas.

Et donc je ne peux pas imaginer que quoi que ce soit soit promu sous le nom de Nike qui n’ait pas été scrupuleusement conçu et testé et peut-être même ciblé. C’est ce qui rend la photo terrible et étrange choisie pour ces chaussures si intrigante. Y a-t-il eu une réunion de vente publicitaire où le discours était: «D’accord, les gars, restez avec moi ici, mais que se passerait-il si nous rendions les chaussures absolument horribles pour les médias sociaux?»

J’aurais certainement choisi une meilleure image promotionnelle…. Qu’est-ce que je regarde dans le monde ? MDR – Kelley Mitchell (@KMitchTS) 21 mai 2021

À ce stade, je ne peux tirer aucune autre conclusion que celle que l’annonce a été délibérément conçue pour provoquer une réaction dédaigneuse. Si dédaigneux, en fait, que vous finissez par lire les réponses de Twitter, les retweeter avec “WTF” (il y a plus de 900 citations de Tweets de l’original, exprimant principalement l’horreur), et penser à ces baskets dans l’obscurité de la nuit quand vous j’essaie de m’endormir.

Si une erreur se produisait et qu’une mauvaise image était accidentellement utilisée pour la première fois pour l’annonce, elle aurait été rapidement supprimée. Au lieu de cela, je continue de voir cette promotion dans mon fil Twitter, où elle a sûrement une dépense publicitaire importante qui l’alimente. Le Tweet initial a été créé en mars et est toujours aussi fort. Est-ce que quelqu’un regarde les chiffres d’interaction au siège de Nike et murmure : « Oui, plus d’objectifs fish-eye », alors même que nous parlons ?

Les bonnes publicités peuvent être spirituelles ou idiotes ou mettre en vedette des personnes célèbres ou des grenouilles parlantes, mais il m’est difficile de me rappeler un autre cas où il semble que le produit à vendre est délibérément présenté sous un jour négatif dans un souci d’engagement. Et donc je dois enlever ma casquette à Nike pour celui-ci. Cette réaction instinctive de mépris et de perplexité a maintenant évolué vers un point où je me retrouve à dire : « Et si je possédais les chaussures à lentilles fish-eye ? Quoi alors ?

Si le but d’une annonce est de vous faire connaître un produit, c’est plus que réussi. Et c’est probablement aussi la vente des baskets ou d’autres paires sur le site Web de Nike lorsque les curieux morbides cliquent dessus.

Je ne suis pas le seul à me retrouver à la fois repoussé par les chaussures et pourtant—et pourtant.

C’est exactement ce que je ressens. Ils sont si moches et j’en veux une paire. Ils ont l’air si confortables. – DoSomething ️‍ VOTE BLEU et porte un (@gianmaster191) 26 mai 2021

Si les chaussures en ont repoussé certains, elles ont aussi leurs fans établis :

Lol fuck vous tous dans les réponses J’ai ces chaussures et ce sont les chaussures les plus confortables que j’ai jamais portées et je reçois des tonnes de compliments à leur sujet pic.twitter.com/vBLE8Rtc0p – katie (@katiewampus_) 23 mai 2021

Et bien que ce soit un sentiment commun—

Désolé bestie mais ce n’est pas ça, pourquoi ne pas revenir à des chaussures d’apparence normale que tout le monde achèterait pour gagner plus d’argent – Angue ⁷ (@Angie0w0370) 25 mai 2021

– quelque chose à propos de la tactique fonctionne définitivement. La paire présentée dans l’annonce, de la teinte pas si succinctement répertoriée comme «Black/Dark Citron/Green Abyss/Plum Dust», est épuisée dans la plupart des tailles, contrairement à la majorité des autres couleurs des baskets.

Umm, POURQUOI est-ce sur mon t/l& POURQUOI ces baskets Nike ont-elles l’air bizarres ??. Est-ce l’angle ??. Parce que cette perception marketing est en train de disparaître. – Mme JaimeLee-Art (@ArtJaimelee) 22 mai 2021

En effet, le marketing étant «off» semble être le point, et je ne peux m’empêcher d’être fasciné par cela.

C’est probablement une bonne chose que je ne puisse pas dépenser 140 $ en baskets et que j’aie une forte aversion pour les pratiques de travail de Nike. Dans un autre univers, je pourrais finir par posséder les chaussures fish-eye parce que la publicité est si étrangement envoûtante. Faisons un voyage à travers certaines des réponses horrifiées, en colère, hilarantes et globalement chaotiques que cette publicité inhabituelle a suscitées dans le monde.

Jimmy peut sauter, maintenant Jenny aussi. pic.twitter.com/8dOmyG9cZz – (@PentUpPower) 18 mars 2021

J’ai plus de 60 ans et ce sont les chaussures les PLUS LAISSES que j’ai jamais vues de ma vie ! – Gloria Ledesma (@gledesma) 22 mai 2021

Nike, vous avez cette annonce depuis mars

Lire la pièce. Vous avez un groupe de discussion gratuit ici que vous ignorez simplement. – REDacted The Obvious Child (@NotoriousRED2) 21 mai 2021

Ces choses sont horribles… vous vous souvenez tous du dessin animé Doug ?? Mec marchait dur vers Patty Mayonnaise avec ces joints sur ses mandrins !! ‍♀️ – Ophélie Mensah (@Ophelia87861079) 21 mai 2021

Moche. Juste horrible. Je n’ai jamais connu de femme qui voulait porter des pains aux pieds. – KP (@renka9903) 9 mai 2021

Essayez-vous tous de recréer les chaussures Nickelodeon Moon des années 90 pic.twitter.com/XxbeUB2dvu – ASR (@spinspinnsuga) 3 avril 2021

Vous savez, je pense qu’il y avait un métier de cordonnier dans ce pays. Plutôt que d’acheter des chaussures de course à plateforme hideuses fabriquées par des esclaves. https://t.co/Kpqocq8MlK – Ash (@Ash49204913) 16 avril 2021

Si quelqu’un m’en achetait une paire en cadeau, je penserais qu’il me détestait. – Lynne Pena (@LynnePena75) 29 avril 2021

Cette chaussure semble devoir prendre une Benadryl. – Ny (@nyhasfun) 24 mai 2021

Non pic.twitter.com/weZbFIx9KW – Miss Bossy Boots porte un masque (@MissBossyBoots_) 26 mars 2021

La publicité a même poussé certaines personnalités publiques à se demander si les baskets existent vraiment. Je vous assure madame, ils le font.

Est-ce réel? – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 20 mars 2021

Ils sont réels, ils ne sont pas spectaculaires et ils me hantent quotidiennement. Et pourtant, même maintenant, je ne peux pas franchir cette dernière étape :

Je vais bloquer cette annonce parce que je ne peux pas regarder cette chaussure étrange et folle une minute de plus. – Cherry Jo Chicago – (@PeggyCher63) 25 mai 2021

Le mystère de cette horrible publicité qui semble créée pour être horrible m’apporte trop d’intrigue et de fascination. Puissent ces chaussures déformées en œil de poisson et piquées par des abeilles vivre pour toujours sur ma chronologie.

(images : Twitter, Nike)

