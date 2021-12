Cette puce IBM-Samsung pourrait faire durer la batterie de votre téléphone une semaine

L’un des points forts de l’iPhone 13 est son incroyable autonomie malgré ses performances puissantes. L’iPhone 13 a surpassé ses concurrents dans les comparaisons d’endurance de batterie. Et pourtant, il contient le processeur mobile le plus puissant du marché. La puce est également plus efficace que les précédentes puces de la série A. Ajoutez une augmentation de 0,2 mm d’épaisseur et vous obtenez des batteries pouvant durer jusqu’à deux jours – si vous obtenez l’iPhone 13 Pro Max. Mais si la nouvelle technologie de puces d’IBM et de Samsung décolle, nous pourrions envisager des smartphones pouvant offrir une autonomie d’une semaine.

La quête est en cours pour que les fabricants de combinés fabriquent des appareils mobiles puissants avec une autonomie de batterie fantastique, ce qui semble impossible compte tenu des limitations de taille. Il n’y a que peu d’espace disponible dans un téléphone, et nous sommes passés des smartphones épais d’antan. Nous voulons que les nouveaux smartphones soient rapides et offrent une autonomie de batterie décente tout en étant faciles à manipuler.

Certains fournisseurs fabriquent déjà des téléphones Android avec des batteries massives, mais ces appareils présentent plusieurs compromis. Ce ne sont guère des rivaux de l’iPhone 13, car ils présentent des fonctionnalités d’entrée de gamme à milieu de gamme. C’est parce qu’ils doivent être beaucoup plus abordables, car ils ciblent le type d’acheteurs qui apprécient la durée de vie de la batterie par-dessus tout.

Si IBM et Samsung réussissent avec leur nouvelle technologie de puce, ce ne sont pas seulement les smartphones qui pourraient bénéficier de gains de performances significatifs et d’une autonomie améliorée.

Source de l’image : IBM

La nouvelle puce VTFET IBM-Samsung

Les transistors à effet de champ de transport vertical ou VTFET sont une nouvelle conception de puce qui empile les transistors verticalement pour augmenter le nombre de transistors dans une puce. IBM et Samsung ont déjà annoncé des progrès dans leurs opérations conjointes VTFET, indiquant que les puces du futur pourraient bénéficier de gains de performances significatifs et d’une efficacité améliorée.

Placer les transistors les uns sur les autres améliorerait l’efficacité énergétique. Le courant se déplacerait verticalement, et pas seulement horizontalement dans les puces IBM-Samsung, ce qui entraînerait des gains importants par rapport aux conceptions FinFET actuelles.

IBM et Samsung déclarent dans leur présentation que les puces VTFET pourraient offrir deux fois les performances des conceptions FinFET ou une réduction de 85 % de la consommation d’énergie.

De plus, les puces IBM-Samsung pourraient permettre à la loi de Moore de perdurer. Le nombre de transistors dans une puce double tous les deux ans, selon elle.

Les puces IBM-Samsung VTFET sont déjà disponibles dans une variété de 2 nm, contrairement à tout ce qui existe actuellement sur le marché. Les téléphones portables sont dotés des puces les plus avancées en matière de technologie de traitement. Nous examinons des puces de 5 nm pour l’iPhone 13 et la plupart des produits phares d’Android. Le prochain en ligne est le 4 nm – les puces Dimensity 9000 et Snapdragon 8 Gen 1 sont des puces System-on-Chips 4 nm. En ce qui concerne les ordinateurs, la série M1 d’Apple, très appréciée, repose sur la technologie 5 nm.

Le temps nous dira si les puces IBM-Samsung VTFET seront bientôt disponibles dans les smartphones. Ce qui est sûr, c’est que Samsung fabrique ses propres puces Exynos pour les appareils mobiles. Et il produit des puces pour Google et Samsung. Mais l’idée de recharger un téléphone une fois par semaine au lieu de tous les jours est excitante.

La présentation VTFET d’IBM et de Samsung suit ci-dessous :