Les biscuits au sucre de Noël viennent d’être améliorés.

Gracie Gordon, une blogueuse sur l’alimentation et le bien-être, a partagé sa version du dessert des Fêtes avec une recette originale de pain aux biscuits au sucre.

Elle a mis en ligne un aperçu de sa création sur TikTok fin novembre, et le clip de 12 secondes a touché plus de 2,4 millions de personnes sur l’application de partage de vidéos. Des milliers d’utilisateurs ont demandé la recette, que Gordon a partagée sur son blog – la Hungry Blonde, tandis que d’autres ont signalé que le plat est un incontournable.

« J’ai proposé la recette du pain aux biscuits au sucre quand j’avais envie de mes biscuits de Noël préférés, mais je n’avais pas envie de suivre tout le processus requis par les biscuits au sucre, alors je l’ai transformé en un pain de dessert », a déclaré Gordon à Fox News Numérique. « Ça a le goût de rencontrer des biscuits au sucre et des quatre-quarts, et mon public sur TikTok et Instagram semblait être d’accord. »

La recette de pain aux biscuits au sucre de Gordon est sans gluten, cependant, elle a dit que la farine blanche traditionnelle peut être utilisée si cela est préféré. Voici comment vous pouvez faire la recette virale des vacances à la maison.

Gracie Gordon du blog de style de vie sur l’alimentation et le bien-être Hungry Blonde a partagé sa recette de « pain aux biscuits au sucre » avec Fox News Digital. (Gracie Gordon/Blonde affamée)

Matériaux dont vous aurez besoin :

2 à 3 bols à mélangerTasses et cuillères à mesurerUstensiles à mélangerFouetMoule à painPapier parcheminÉtagère réfrigérante

Gracie Gordon a déclaré à Fox News Digital que sa recette originale de «pain aux biscuits au sucre» avait le goût d’un biscuit au sucre et d’un gâteau quatre-quarts. (Gracie Gordon/Blonde affamée)

Ingrédients:

Pain aux biscuits au sucre

½ tasse ou 1 bâtonnet de beurre non salé (fondu)1 tasse de sucre cristallisé1 œuf1 cuillère à café d’extrait d’amande ½ cuillère à café d’extrait de vanille ½ tasse de lait1⅓ tasse de farine sans gluten1 cuillère à café de levure chimique¼ cuillère à café de bicarbonate de soude¼ cuillère à café de sel3 cuillères à café de rouge et de vert arrose

Le pain aux biscuits au sucre de Gracie Gordon est fait avec un délicieux glaçage au sucre. (Gracie Gordon/Blonde affamée)

glaçage

½ tasse de sucre en poudre1 cuillère à soupe de laitPlus de vermicelles

Instructions:

Pain aux biscuits au sucre :

Mélangez le beurre et le sucre dans un grand bol avant d’ajouter l’œuf, l’extrait d’amande et l’extrait de vanille. Versez et mélangez le lait avec le reste de vos ingrédients liquides. Continuez à mélanger jusqu’à ce que tout soit complètement combiné. Dans un bol séparé, ajoutez la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude et le sel, et mélangez les ingrédients secs ensemble. Mélangez vos ingrédients humides et secs dans un seul bol et mélangez le tout jusqu’à ce que la pâte atteint une consistance lisse.Ajoutez les pépites rouges et vertes et mélangez-les doucement. Remarque : Gordon met en garde de ne pas trop mélanger, afin que les pépites ne saignent pas.Graissez et tapissez un moule à pain de papier parchemin avant de verser la pâte. Faites cuire le pain aux biscuits au sucre dans un four réglé à 350 degrés Fahrenheit. Gordon recommande de cuire le dessert pendant 45 à 50 minutes. Le pain est prêt lorsque vous pouvez enfoncer un cure-dent et qu’il en ressort propre. Retirez le pain et laissez-le reposer dans le moule à pain pendant 20 minutes. Transférer le pain sur une grille de refroidissement pendant que vous préparez le glaçage.

Le pain aux biscuits au sucre de Gracie Gordon est fait avec des pépites rouges et vertes. (Gracie Gordon/Blonde affamée)

glaçage

Versez le sucre en poudre et le lait dans un bol et fouettez ensemble jusqu’à ce que le glaçage soit lisse. Versez le glaçage sur le pain aux biscuits au sucre et ajoutez plus de pépites, si vous le souhaitez.

Depuis qu’elle est devenue virale sur TikTok, Gordon a déclaré à Fox qu’elle avait créé cinq autres recettes de pain aux biscuits, dont un pain aux biscuits au sucre de canne à sucre, un pain aux biscuits à l’avoine, un pain aux biscuits monstre, un pain aux biscuits au sucre à la menthe mince., et un pain aux biscuits au sucre et à la cannelle.

Chaque recette est sans gluten et peut être trouvée sur le compte TikTok de Gordon – @Hungry.Blonde.

Cette recette originale appartient à Hungry Blonde et a été partagée avec Fox News.