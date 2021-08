Cette réglementation européenne pourrait provoquer un changement majeur dans l’iPhone | Industrie

in

Vous devrez probablement changer le câble de votre iPhone dans quelques mois.

En septembre, l’Union européenne proposera un règlement sur les chargeurs mobiles où une proposition directe sera lancée dans laquelle elle tentera d’offrir une solution de chargeur commune, quelque chose qui va surtout nuire à Apple.

Et c’est qu’Apple pourrait être forcé pour supprimer le port Lightning de l’iPhone au profit de l’USB-C selon cette législation que la Commission européenne présentera en septembre, et qui pourrait prospérer. Selon une étude commandée par la Commission européenne, les connecteurs Lightning sont présents dans 21% des téléphones, et les 79% restants sont des terminaux utilisant le port micro-USB ou USB-C.

La législation hypothétique établirait un port de charge commun pour tous les téléphones portables dans tous les pays de l’Union européenne, et au vu du fait qu’Apple mise sur ce port dans ses terminaux, il serait impacté dans la conception des prochains téléphones.

Ce n’est pas la première fois que la Commission européenne l’essaie, car en 2018, elle a tenté de parvenir à une résolution finale sur le sujet, mais cela n’est pas devenu loi.

Apple a admis que forcer un port de charge commun dans l’industrie affecter l’innovation et créer des déchets électroniques car les consommateurs seraient obligés de passer à de nouveaux câbles.

Il y a de fortes chances qu’il prospère, car l’année dernière, le Parlement européen a voté en faveur d’un chargeur commun pour tenter de réduire la quantité de déchets rejetés dans l’environnement, ainsi que pour faciliter le confort des utilisateurs.

Ce n’est qu’une proposition, et le pouvoir exécutif de l’Union européenne est en train de rédiger la législation qui sera présentée pour discussion en septembre prochain, avance ..