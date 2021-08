Cette réplique de la fusée Blue Origin s’élève jusqu’à 122 mètres, dommage qu’elle n’inclue pas une figurine miniature de Jeff Bezos… | La vie

in

Blue Origin est en avance sur SpaceX sur au moins un point : il a déjà ses propres jouets officiels. Bien que nous ne sachions pas si une fusée qui s’élève jusqu’à 122 mètres peut s’appeler ainsi…

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, est entré dans l’histoire le 20 juillet en effectuant le premier voyage touristique avec des membres d’équipage qui ont voyagé dans l’espace, avec la société fondée par lui-même, Origine bleue.

Maintenant, vous pouvez revivre cette mission historique avec la réplique de la fusée New Shepard que l’entreprise a mis en vente fusées Estes, spécialisée dans la fabrication de Fusées miniatures, mais entièrement fonctionnelles.

Il s’agit de une réplique détaillée à l’échelle 1:66 de la fusée Blue Origin qui s’élevait jusqu’à 100 kilomètres de haut, la ligne de Kármán que la plupart des pays considèrent comme les limites de l’espace extra-atmosphérique.

La fusée New Shepard porte le nom de l’astronaute Alan Shepard, le premier Américain à aller dans l’espace et le cinquième à poser le pied sur la Lune.

Cette réplique des Estes Rockets mesure 26,3 centimètres de haut et ne pèse que 113 grammes. Il est vendu démonté, mais le montage ne prend que 10 minutes. Il a une classification par âge pour les 10 ans et plus.

C’est peut-être une réplique à l’échelle, mais c’est une fusée entièrement fonctionnelle capable de grimper à une hauteur spectaculaire de 122 mètres, vu sa petite taille.

Comme le New Shepard original est aussi capable de retourner sur Terre. Mais alors que la fusée Blue Origin se divise en deux, avec une partie atterrissant de manière autonome et l’autre avec un parachute, la réplique ne se sépare pas complètement, et les deux modules atterrissent ensemble avec un seul parachute.

La réplique à l’échelle de la fusée New Shepard de Blue Origin, fabriqué par Estes Rockets, est au prix de 70 dollars dans sa page Internet.

Gardez à l’esprit que la fusée, ainsi vendue, ne peut pas voler. Pour cela, vous avez besoin de cartouches de lancement, d’une rampe de lancement et du parachute lui-même. Si vous devez tout acheter, le prix monte jusqu’à 150 dollars.

Ce n’est pas grand-chose, comparé aux 28 millions de dollars que le premier touriste spatial de Blue Origin a déboursé…