Cette réplique de la TV des Simpson diffuse un épisode aléatoire lorsqu’elle est allumée, et vous pouvez la construire vous-même avec un Rapsberry Pi | La technologie

Pas l’iPhone, pas les wearables, pas la PS5… les meilleures inventions technologiques de ce siècle sont l’imprimante 3D et le Raspberry Pi. Attrapez-les et vous deviendrez une sorte de demi-dieu qui peut construire tout ce qu’il veut.

Il y a quelques années à peine, un mini-ordinateur de la taille d’une carte de crédit qui ne coûte que 35 ou 40 euros, et une imprimante qui peut imprimer les objets que vous voulez sur du plastiqueC’était de la pure science-fiction.

Mais maintenant, ils sont accessibles à tous. Et c’est tout ce dont vous avez besoin pour créer des millions de projets, y compris celui-ci réplique miniature de la télévision des Simpsons.

Non seulement il est entièrement fonctionnel, il est également diffuse un épisode aléatoire des 11 premières saisons des Simpsons, chaque fois que vous l’allumez. Vous pouvez le voir en fonctionnement dans cette vidéo :

Et pourquoi seulement les 11 premières saisons ? Eh bien, objectivement, tout le monde sait que Les Simpson sont morts dans la saison 10, et ce qui vient ensuite est tout autre chose (et bien pire, à mon avis).

Cette La mini télé des Simpson C’est l’œuvre de l’utilisateur reddit u/buba447. Comme nous l’avons commenté, il l’a construit lui-même avec une imprimante 3D et un Raspberry Pi.

Il a utilisé l’application Fusion 360 pour concevoir la réplique de la télévision Les Simpson en 3D. Je l’ai imprimé avec une imprimante Ender 3 Pro, que vous pouvez acheter sur Amazon pour 246 euros. Ce modèle de carte est encore moins cher, bien qu’il ne s’agisse pas du Pro :

L’imprimante 3D Comgrow Creality 3D Ender 3 est l’une des plus abordables et des mieux notées sur Amazon. C’est une imprimante 3D DIY avec une surface d’impression de 220 x 220 x 250 mm. Il n’a besoin que de 5 minutes pour se réchauffer et il est capable de reprendre l’impression lorsqu’il est arrêté.

Mis un écran TFT avec une résolution de 640×480 pixels, et pour tout contrôler utilisez un Raspberry Pi Zéro, qui ne coûte que 33 euros.

Avoir installé Système d’exploitation Raspbian Jessie Lite sur une carte SD, ainsi que les épisodes des 11 premières saisons des Simpson, compressés et convertis en résolution d’écran.

Puis il a créé son propre logiciel qui joue un chapitre des Simpsons au hasard chaque fois que la télévision est allumée.

Maintenant, u/buba447 prépare l’intégralité du tutoriel pour le rendre public, et assure qu’il sera prêt dans une semaine. Vous pourrez le télécharger lorsqu’il sera disponible dans ce post reddit.

Encore une fois, une imprimante 3D et un Raspberry Pi réalisent un de mes rêves : Le tube télé des Simpsons qui ne diffuse que les bonnes saisons. Que pourrais-tu vouloir de plus?