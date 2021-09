Cette réplique “Premium” Pokémon Ultra Ball a l’air ultra chic

L’année dernière, The Wand Company a lancé une gamme de répliques de Poké Ball moulées sous pression avec l’emblématique Poké Ball standard elle-même, et plus tard la Great Ball, en collaboration avec The Pokémon Company. Cette gamme de conceptions de balles se poursuit avec l’Ultra Ball, la troisième de la série, célébrant le 25e anniversaire de Pokémon.

L’Ultra Ball, comme ses autres compagnons Ball, coûtera 99,99 £/99,99 $ – ce qui peut sembler extrêmement cher pour une balle qui ne fonctionne pas réellement (n’essayez pas de capturer vos animaux de compagnie).

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

La série Die-Cast Poké Ball Replica est disponible chez de nombreux détaillants, mais Zavvi propose un t-shirt gratuit avec des précommandes, qui ressemble à ceci :

Voici la description de The Wand Company :

La gamme de répliques de Poké Ball moulées sous pression de The Wand Company est la première réplique de collection premium sous licence officielle pour les fans de Pokémon. Cette réplique Ultra Ball de qualité supérieure et très précise est fabriquée avec une coque en métal d’ingénierie, a une surface profondément colorée qui est sensible au toucher et à la proximité et dispose d’un bouton lumineux et d’un étui de présentation illuminé. Cette Ultra Ball promet d’être un bel ajout à n’importe quelle collection Pokémon ! Idéal pour les collectionneurs, la réplique est livrée avec un étui de présentation – authentifié par un hologramme numéroté unique – et un anneau en acier inoxydable poli, afin que vous puissiez afficher votre Ultra Ball comme vous le souhaitez. Profitez de lumières multicolores qui brillent sous l’Ultra Ball lorsque vous ouvrez le boîtier ; les contrôler en touchant la plaque métallique du boîtier.

Souhaitez-vous déposer cent livres sur cet objet de collection très brillant ? Faites le nous savoir dans les commentaires!