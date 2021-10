Le juge associé Samuel Alito est assis lors d’une photo de groupe des juges de la Cour suprême à Washington, DC, le 23 avril 2021. Erin Schaff-Pool/.

Le juge Samuel Alito a défendu la Cour suprême contre les critiques récentes.

Alito a déclaré que des membres des médias et des politiciens avaient tenté de dépeindre le travail du tribunal comme « sournois et dangereux ».

« Cette représentation alimente des efforts sans précédent pour intimider le tribunal », a-t-il déclaré.

Le juge Samuel Alito a défendu jeudi la Cour suprême contre le récent contrecoup de sa décision plus tôt ce mois-ci de maintenir une loi texane interdisant l’avortement après six semaines de grossesse.

Alito faisait partie de la majorité des juges qui ont refusé le 2 septembre une demande d’urgence de bloquer la loi du Texas, qui est largement considérée comme l’une des mesures d’avortement les plus restrictives du pays. La décision étroite 5-4 a été rendue sur son dossier d’urgence sans un briefing complet et des arguments oraux, un processus que certains experts ont appelé le “dossier fantôme”.

Alito a critiqué le terme de « dossier fantôme » et a déclaré que les membres des médias et les politiciens qui ont utilisé l’expression décrivent la procédure de la Cour suprême comme « sournoise et dangereuse » et « sinistre ».

“La vérité est qu’il n’y avait rien de nouveau ou d’ombre dans les procédures que nous avons suivies”, a déclaré le juge associé devant un auditoire de l’Université de Notre Dame.

Il a ajouté que « cette représentation alimente des efforts sans précédent pour intimider le tribunal ou l’endommager en tant qu’institution indépendante ».

Les remarques d’Alito interviennent un jour après que le Comité judiciaire du Sénat a tenu une audience pour examiner l’utilisation par le tribunal du « dossier fantôme » et de la décision sur l’avortement au Texas. Les démocrates ont attaqué la conduite du tribunal, tandis que les républicains ont pris sa défense.

Des groupes de défense des droits à l’avortement, des dirigeants démocrates et d’autres critiques ont critiqué la décision du tribunal du Texas, affirmant qu’elle violait la décision historique de 1973 Roe v. Wade, qui garantissait le droit constitutionnel à l’avortement jusqu’à environ 24 semaines de grossesse.

Au cours de sa conférence d’une heure jeudi, Alito a rejeté des critiques telles que “fausses et incendiaires”.

“Nous n’avons rien fait de tel et nous l’avons dit expressément dans notre commande”, a-t-il déclaré.

Dans un avis non signé, la majorité du tribunal a déclaré que la décision du Texas était technique et non fondée sur le fond de la loi, qui pouvait toujours être contestée en justice. Le tribunal entendra en décembre une importante affaire d’avortement concernant une loi du Mississippi qui interdit la procédure après 15 semaines de grossesse.

Les commentaires d’Alito font écho aux récentes remarques de ses collègues juges Stephen Breyer, Amy Coney Barrett et Clarence Thomas, qui ont tous défendu le tribunal contre les perceptions négatives. Le tribunal fait actuellement face à de faibles taux d’approbation du public, selon plusieurs sondages.

Dans une partie de questions-réponses à la fin de ses remarques, Alito a repoussé les vues selon lesquelles le tribunal se comporte comme un « organe décisionnel », affirmant que les juges ont des « philosophies judiciaires » différentes et ne prennent pas de décisions sur la base de “ce que nous préférerions personnellement.”

