Cette robe de chemise de nuit Amazon devient virale sur Instagram

De nos jours, être confortable et mignon ne s’excluent pas mutuellement en matière de mode. Certaines de nos tenues les plus appréciées sont les plus confortables à porter – et c’est certainement ce à quoi nous accordons la priorité lorsque nous travaillons et passons autant de temps à la maison.

Dans cet esprit, il est temps d’injecter un style sérieux dans votre tenue de tous les jours grâce à cette «robe de nuit» que vous avez peut-être déjà vue. Les réseaux sociaux ont pris d’assaut et il n’est jamais trop tard pour se lancer dans la tendance!

Obtenir le R.Vivimos à manches longues pour femmes Robe midi bohème à partir de seulement 28 $, disponible sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de mise à jour, le 3 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Cette superbe robe de R.Vivimos a d’abord gagné des tonnes de popularité sur Instagram l’été dernier et fait encore une fois des vagues en tant qu’équipement de loisir idéal à porter tout en pratiquant une distanciation sociale appropriée. Au lieu de vous fier uniquement à votre look de pantalon de jogging ou de legging habituel, pourquoi ne pas amplifier l’ambiance et opter pour une robe fluide à la place?

Mieux encore, il existe actuellement 35 options de couleurs et de motifs différentes. Vous pouvez choisir parmi une variété d’imprimés traditionnels paisley et floraux dans différentes tailles de motifs, ou opter pour quelque chose d’un peu plus funky comme l’option d’impression léopard mixte! La robe a des manches bouffantes qui se resserrent aux poignets et une jupe longue qui frappe juste en dessous du genou, c’est pourquoi les acheteurs ont noté la similitude avec une chemise de nuit classique. Il y a une ouverture en haut de l’encolure qui est nouée avec une corde fine avec des pompons aux extrémités. C’est un look bohème chic que tout le monde peut basculer!

S’adapter à une nouvelle routine est une lutte que beaucoup de Nous sont confrontés. Il n’y a certainement pas de honte à rester en pyjama toute la journée – surtout si votre travail ne nécessite pas de réunions Zoom ou d’appels vidéo! Cela dit, une jolie tenue peut vous faire vous sentir plus productif et mieux assemblé. Cette robe est tout aussi facile à enfiler que votre ensemble de salon préféré et tout aussi confortable – alors pourquoi ne pas lui donner une chance?

