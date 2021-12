Cette robe en dentelle à 54 $ a plus de 4 700 avis 5 étoiles sur Amazon

Au cas où vous auriez besoin d’un peu plus de conviction avant de cliquer sur « Ajouter au panier », découvrez ce que ces acheteurs Amazon avaient à dire sur la robe.

Les critiques de toutes tailles s’extasient sur cette robe de cocktail classique et chic, et partagent leurs superbes photos sur Amazon. « J’ai lu TOUTES les critiques avant d’acheter cette robe. J’en avais besoin pour mes photos de fiançailles, alors j’ai pris un gros risque étant donné que je n’en avais besoin que quelques jours plus tard », a avoué un client, ajoutant: « Je suis SOO content. La plupart des critiques dit qu’il taille grand alors j’ai eu un PETIT et c’était PARFAIT. Je porte généralement un moyen. Robe absolument magnifique !!! «

« Cette robe est magnifique! » partagé un autre acheteur heureux. « C’était bien ajusté avec la quantité parfaite d’élasticité. La dentelle est super douce et il y a de superbes bordures en caoutchouc autour de la zone des épaules pour l’empêcher de glisser. La couleur est fidèle à la photo, bleu foncé. J’envisagerais même d’acheter ça dans une autre couleur ! »

Un autre a partagé: « Amour, amour, amour !!! J’ai acheté cette robe pour prendre des photos de fiançailles / de famille et je ne peux pas dire à quel point je l’aime! J’ai reçu tellement de compliments. Je suis généralement une petite en chemises et robes et ça est ce que j’ai commandé. Je mesure 5’7 135 livres et la robe me va comme un charme. «

« Cette robe est une telle trouvaille !! Classe et élégante, parfaitement sexy et appropriée pour le travail ou les fonctions familiales. Le bleu est absolument magnifique !! Taille juste pour moi, je suis un médium solide dans presque tout et cette coupe comme un gant », a partagé le critique.

« C’était un excellent achat super bon marché mais ça a l’air cher. C’est très confortable. La dentelle est super douce sur ma peau. J’ai environ 5’5 », 42 ans et 240 livres et le 2XL me va très bien. Je vais probablement acheter les autres couleurs parce que ça vaut le coup », a insisté un client.

Quelqu’un d’autre a jailli: « Je n’écris presque jamais de critiques. Je les lis avant de faire un achat, donc j’apprécie les critiques. Je cherchais une robe de réveillon de Noël et je suis tombé sur cette robe sur Amazon. Cette robe est magnifique, j’ai reçu tellement beaucoup de compliments. Cette robe m’a fait me sentir absolument magnifique. Je ne pouvais pas croire que j’avais trouvé cette robe sur Amazon. «