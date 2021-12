Cette robe en velours à 54 $ a plus de 2 300 avis 5 étoiles sur Amazon

Voici quelques-unes des critiques élogieuses d’Amazon faisant l’éloge de cette robe en velours.

« J’étais la plus belle du bal. J’adore la robe maintenant, j’en veux une dans toutes les couleurs ! » fait l’éloge d’une cliente satisfaite, avec ses fabuleuses photos.

« Cette robe est 100% gagnante pour moi », confirme un autre client heureux. « La large ceinture se rétrécit magnifiquement dans la jupe trapèze, amincissant votre silhouette et allongeant votre forme… La couleur est sombre et riche, et le tissu en velours lui donne un bel éclat. Je le recommande vivement. »

Un autre acheteur d’Amazon a partagé: « J’ai agonisé pendant des heures à la recherche de quelque chose d’approprié pour une petite dame en surpoids de 60 ans! Je mesure 5’2″ 170 lb 38C et une taille courte. Cette robe est absolument géniale ! J’ai acheté le XL et je ne pourrais pas être plus heureux ! Et le prix est super ! »

Quelqu’un a déliré : « J’étais la plus belle du bal. J’adore la robe maintenant, j’en veux une dans toutes les couleurs ! »

Une critique a déclaré: « Le style de robe est intemporel et sans âge. Je pense que n’importe quelle femme serait superbe. Cette robe est parfaite pour moi, grand-mère de la mariée. Je ne voulais vraiment pas dépenser plusieurs centaines de dollars pour une robe à porter une fois. Je suis très surprise de la qualité de cette robe pour le prix ! «

« Cette robe est 100% gagnante pour moi. Je mesure 5’5 » avec un buste large et porte généralement entre 14 et 16 selon la coupe, j’ai le XL et elle me va parfaitement « , a déclaré un client d’Amazon.

« La coupe et la qualité de cette robe sont incroyables. Je ne peux pas croire que c’était si raisonnable. Le vin rouge est si joli et je l’ai acheté au milieu de l’été car je craignais qu’il ne se vende hors de ma taille et de ma couleur Je voulais », a écrit un client.