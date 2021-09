Cette robe-pull à 33 $ a 3 000 avis cinq étoiles sur Amazon

Avec plus de 3 000 critiques 5 étoiles – sans parler de toutes les jolies photos avec de vraies femmes aimant cette robe pull, nous avons dû vérifier les critiques par nous-mêmes. Voici ceux qui nous ont convaincus de cliquer sur “ajouter au panier”.

“Dites-le ainsi : dès que je l’ai reçu par la poste et que je l’ai essayé, j’ai commandé une deuxième couleur, en plus j’ai commandé deux pulls de la même entreprise. C’est incroyablement flatteur à cause des “coutures en biais” sur le devant . “

“Cette robe est incroyable. Elle est extrêmement confortable, chaude et douce. Elle est extrêmement extensible. J’ai commandé le violet et c’est une belle couleur violet foncé riche. C’est le type de robe qui peut être habillée ou habillée vers le bas pour différents looks. Je l’ai porté au Symphony pour un concert de Noël et je l’ai associé à des collants noirs et des bottines noires. J’ai reçu de nombreux compliments de personnes que je ne connaissais même pas. C’était très confortable de s’asseoir toute la soirée. “

“Je ne pourrais pas être plus surpris et enthousiasmé par cette robe pull. D’après les critiques et après avoir commandé beaucoup de vêtements en Chine, je m’attendais à quelque chose de bien. Je suis toujours choqué par la qualité du tissu. C’est doux, je ne peux pas en tolérer fibres qui démangent sur ma peau à cause d’un eczéma terrible. Ne vous inquiétez pas dans ce rayon mesdames ! Croyez-moi. Le tissu n’est pas encombrant, TRÈS extensible et confortable. Les couleurs sont vraies, j’en ai commandé 4.”

“Je n’ai pas un corps parfait. Tout le monde a ses zones à problèmes qui les dérangent. Quand les gens affichent leur taille et leur poids… cela n’a pas vraiment d’importance car le poids est affiché dans différentes zones. Ma zone est le” muffin top “le” pneu de secours “. Cette robe est très tolérante. Elle est très extensible, donc ma suggestion est que si vous êtes de taille moyenne, optez pour une grande.”