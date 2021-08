Cette rumeur d’Apple AirPods 3 est une bouffée d’air frais pour les passionnés de fitness

in

Les Apple AirPods 3 pourraient être dotés d’une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les fans de fitness, selon un article découvert sur le site Web Apple Machine Learning Research par My Healthy Apple.

Les chercheurs d’Apple ont découvert que les « écouteurs portables » pouvaient capter le son de la respiration des participants à l’aide des microphones intégrés des appareils.

En plus de permettre aux utilisateurs d’AirPods de suivre leur fréquence respiratoire pendant l’exercice, le document suggère que cette fonctionnalité pourrait être une “méthode rentable de suivi de la progression de la maladie et de l’aptitude cardio-respiratoire au fil du temps” – sans avoir besoin d’un équipement de surveillance médicale évident.

Le document ne précise pas quels écouteurs les chercheurs ont utilisés dans l’étude, mais vous pouvez presque être certain qu’Apple voulait voir comment cette fonctionnalité fonctionnerait avec les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

Comme la fonctionnalité semble utiliser les microphones déjà intégrés dans les écouteurs de l’étude, il est possible que le suivi respiratoire puisse arriver à l’un des modèles d’AirPod existants via une mise à jour du micrologiciel.

De même, nous nous attendons à voir les Apple AirPods 3 – le suivi des AirPod 2019 – très bientôt, et la possibilité de surveiller votre respiration pourrait être l’une de leurs principales caractéristiques. En fait, certains points de vente tablent sur une date de sortie en septembre pour les écouteurs sans fil, qui seraient lancés aux côtés de l’iPhone 13.

Analyse : comment les AirPods 3 pourraient-ils contrôler notre corps ?

(Crédit image : Apple)

Le suivi respiratoire n’est que la dernière d’une série de fonctionnalités biométriques supposées être lancées avec les AirPods 3.

L’année dernière, nous avons appris comment les futurs AirPod utiliseront la puissance de la lumière pour surveiller notre santé. Des capteurs de lumière ambiante – comme ceux trouvés sur l’Apple Watch 6 – pourraient être utilisés pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang (même si nous imaginons qu’il est plus facile d’obtenir une lecture précise du poignet de quelqu’un que de son… lobe d’oreille ?).

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles les AirPods 3 seraient livrés avec des accéléromètres intégrés comme les AirPods Pro, qui pourraient être utilisés pour surveiller vos mouvements lorsque vous les portez.

Selon un brevet Apple, les véritables écouteurs sans fil pourraient ensuite être utilisés avec un iPhone pour vous donner des informations sur vos performances pendant votre entraînement. Cela pourrait être particulièrement utile pour des exercices comme le yoga, les AirPod fournissant des informations en temps réel sur les inclinaisons, les poses et les étirements de la tête d’un utilisateur. Nous avons également entendu dire que les AirPods 3 seront lancés avec l’intégration Apple Fitness Plus, ce qui aurait du sens s’ils sont livrés avec ces capteurs intelligents.

Comme pour toute rumeur, il est important de prendre ces affirmations avec une pincée de sel ; après tout, les brevets ne se traduisent pas toujours en appareils réels que vous pouvez acheter, et les AirPods 3 n’ont même pas encore été confirmés par Apple.

Pourtant, l’idée d’une paire d’AirPods capables de vérifier votre rythme respiratoire, de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang et de vous guider tout au long de vos entraînements n’est pas totalement farfelue. Ils s’intégreraient certainement très bien dans l’écosystème de bien-être existant d’Apple (qui comprend l’Apple Watch 6 et l’application Fitness Plus).

Ce qui est moins certain, c’est si ces fonctionnalités premium viendraient spécifiquement aux AirPods 3, qui devraient remplacer les AirPod 2019 d’entrée de gamme. Nous ne sommes pas convaincus qu’Apple n’économiserait pas la surveillance biométrique pour une nouvelle paire d’AirPods Pro – peut-être les soi-disant AirPods Pro 2, qui devraient être lancés en 2022, et seront probablement plus chers que les AirPods 3.