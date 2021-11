Cette saison de Diwali Indiens FOMO sur Shiba Inu

Diwali, le festival indien des lumières de cinq jours, est arrivé, avec l’occasion la plus importante de « Lakshmi Pujan » – culte de la déesse de la richesse et de la prospérité – tombant le 4 novembre. Le jour propice est considéré comme le meilleur moment pour investir en actifs financiers et compte des dizaines de personnes qui achètent de l’or et des actions chaque année.

Cette fois, les Indiens semblent également affluer vers la crypto-monnaie shiba inu (SHIB), dont la capitalisation boursière actuelle de 39,13 milliards de dollars est supérieure à la valeur marchande du géant indien des biens de consommation à évolution rapide ITC, du poids lourd du secteur automobile Maruti Suzuki et de l’un des principaux prêteurs du pays Axis Bank. Selon les observateurs locaux, l’attrait de gagner beaucoup d’argent avec un investissement relativement petit attire des investisseurs de tous horizons vers SHIB.

« Le SHIB FOMO [fear-of-missing-out] est absolument réel », a déclaré Keshav Aggarwal, un investisseur en crypto et fondateur de Bitcoin Investor Group, un groupe WhatsApp premium pour les commerçants de crypto, les bourses et les fondateurs de projets de crypto. « SHIB est la pièce la moins chère et la plus médiatisée (commercialisée) disponible sur les bourses indiennes. »

Au moment de mettre sous presse, SHIB changeait de mains à la roupie (₹) 0,005624 (0,0007026 $) sur l’échange WazirX basé à Mumbai, propriété de Binance. Pendant ce temps, son rival dogecoin se négociait à 21 (0,28 $) et le bitcoin était au prix de 4 871 529 (65 205 $).

Selon les estimations du Fonds monétaire international, le revenu par habitant de l’Inde ou le montant d’argent gagné par personne en termes corrigés de l’inflation en 2020-2021 est de 86 659 (1 160 $), soit 1,77 % du prix courant du bitcoin. Il n’est donc pas surprenant que SHIB, avec sa valorisation beaucoup moins chère, suscite une forte demande pendant la période des fêtes.

« La motivation pour acheter SHIB est de réaliser un bon profit en peu de temps », a déclaré à Coindesk Dharmesh Barot, un investisseur de SHIB et un professionnel de l’immobilier. « Oui, c’est aussi de l’argent bon marché, facile à parier. »

SHIB, un jeton ERC-20 créé par une personne inconnue nommée Ryoshi en août 2020, a enregistré un rallye de près de dix fois au cours des quatre dernières semaines, surpassant largement le bitcoin et d’autres crypto-monnaies majeures. La semaine dernière, la crypto-monnaie a brièvement remplacé son rival dogecoin en tant que neuvième plus grand actif numérique. L’équipe derrière SHIB a également lancé l’échange décentralisé ShibaSwap, qui permet aux utilisateurs de miser des pièces.

Selon Defi Llama, la valeur totale bloquée dans ShibaSwap a doublé pour atteindre plus de 500 millions de dollars au cours des quatre dernières semaines.

Le sentiment est assez optimiste dans la foule des détaillants, comme en témoignent les récents commentaires du groupe WhatsApp d’Aggarwal. « DOGE, SHIB ki behen, chacha, fufa koi nikla hai à batao, pura khaandan kharid lenge [let us know if SHIB, DOGE’s sister, uncle, have been launched, we will buy entire family]”, a déclaré un membre en plaisantant en hindi, révélant son parti pris haussier sur les pièces meme.

Les membres d’un groupe Shiba Inu India (officiel) basé sur Telegram ont planifié un effort d’achat communautaire à 18h30 UTC le 3 novembre – un jour avant Lakshmi Pujan. « Nous pouvons tous faire cela », a déclaré un membre du groupe.

« La principale motivation est toujours l’argent pour les gens », a déclaré à Coindesk Rajat Lalwani, administrateur et modérateur de la communauté, Growth Breed chez SHIB India, dans une conversation Telegram. « Le prix est relativement bon marché que beaucoup de pièces de monnaie, et les gens pensent que si les zéros continuent d’être mangés, alors ils peuvent gagner 10x, 100x ou même 1000x sur leur investissement à long terme. »

Pic d’intérêt pour le commerce de détail

Google Trends affiche actuellement une valeur de 100 pour la requête de recherche en Inde « SHIB » au cours des 12 derniers mois – un signe d’intérêt maximal pour le commerce de détail principalement observé au sommet du marché.

« Le prix bas a été le facteur le plus important, et voir 100 $ devenir 1000 $ en un rien de temps est une folie », a déclaré Siddharth Menon, co-fondateur de WazirX.. « Nous l’avions vu avec DOGE en 2017, où les mèmes ont changé la vie de certains. J’ai raté ce battage médiatique à l’époque aussi. L’échange a publié un article de blog le 1er novembre expliquant comment acheter SHIB en Inde.

Certains investisseurs ont été attirés par SHIB par la hausse fulgurante de 15 fois de dogecoin à 58 en avril-mai. «La motivation d’acheter SHIB est venue lorsque la pièce DOGE a rapporté une énorme somme d’argent et que SHIB était sous les feux de la rampe et était surnommé le tueur DOGE. C’est alors que j’ai pensé à investir là-dedans », a déclaré Gurpeet Singh, un ingénieur du son de l’État indien du Pendjab.

Il y a plus que des prix bas

Selon Lalwani, la demande de SHIB découle de l’approche active de la communauté face à la situation d’offre excédentaire.

«En mai, le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a brûlé 45% de l’approvisionnement de SHIB dans un portefeuille mort. Cela a déclenché une révolution culte consistant à brûler des jetons pour augmenter le prix en diminuant l’offre », a déclaré Lalwani. « Buterin a brûlé un total de 405 000 milliards, et la communauté en a déjà brûlé près de 6 000 milliards. »

Buterin avait reçu la moitié de l’approvisionnement total de SHIB en mai dans un prétendu coup marketing. La brûlure de pièces fait référence au processus de retrait des jetons de la circulation et est l’équivalent du marché de la cryptographie d’un rachat d’actions.

« Je détiens une bonne quantité de SHIB, plus de 200 millions, et je cherche à en ajouter plus à Diwali alors que le prix varie », a déclaré Jiren Singh, un comptable de 36 ans et membre de Shina Inu India ( Officiel) a déclaré le groupe Telegram. « Le prix bas est en effet une raison, mais ma principale motivation est sa forte base communautaire et ses brûlures symboliques. »

Une pétition à Change.Org exhortant Shiba Inu à développer une politique visant à brûler une quantité importante de l’offre de jetons gagne du terrain, recueillant plus de 13 000 votes en moins de 24 heures.

« Le prix de Shiba Inu vise le 1 $, mais quand il atteindra ce seuil exactement, personne ne peut deviner », indique la pétition. « Développer une politique qui pourrait brûler l’approvisionnement en circulation de certains Shib permettra à Shiba de réduire par exemple cette période de dix ans à cinq ans. »

Actuellement, il existe 549 billions de SHIB, selon les données fournies par CoinGecko. Ce nombre est nettement supérieur à l’offre en circulation de bitcoin de 18,85 millions. En supposant que la pétition soit approuvée, il y aurait encore beaucoup de SHIB sur le marché par rapport aux autres crypto-monnaies, ce qui limiterait ses perspectives de prix. Cependant, les investisseurs indiens pensent le contraire.

« L’approvisionnement en circulation de SHIB est très inférieur pour 1,30 milliard d’armée indienne SHIB », a tweeté un fan de SHIB.