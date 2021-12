Cette saison de la NFL, la parité pourrait enfin s’étendre profondément dans les séries éliminatoires

Mon travail est de couvrir la NFL. Je regarde les matchs, puis je produis des podcasts et des articles sur les matchs, expliquant ce que j’ai appris et ce que les résultats signifient pour les équipes au fil de la saison. J’essaie de déterminer qui sont les bonnes et les mauvaises équipes et ce qui se passera lorsque les bonnes équipes s’affronteront en séries éliminatoires pour l’honneur d’être couronnées la meilleure équipe. Je comprends tout ça.

C’est juste très dur cette année.

Je dirais que la saison 2021 de la NFL a été des montagnes russes, mais les montagnes russes suivent un ensemble de pistes préconstruites. Vous pouvez regarder vers l’avenir et dire : « Ah, c’est là que nous allons. » Jamais les montagnes russes ne sautent directement de son échafaudage et ne prennent un virage à gauche soudain comme, disons, les Cardinals de l’Arizona l’ont fait lorsqu’ils ont perdu 18 points contre les Lions de Detroit 1-11-1 dimanche. Jamais un homme ne saute sur la piste et n’arrête à lui seul les montagnes russes, comme Dennis Allen l’a fait dimanche soir lorsque lui et les Saints sont devenus la première défense en 15 ans à exclure Tom Brady.

En entrant dans ce match, les Bucs étaient à égalité pour la première tête de série de la NFC; maintenant, ils sont à égalité avec les Cardinals et les Cowboys pour la deuxième tête de série. Les cardinaux, bien sûr, viennent de perdre contre les Lions; les Cowboys ont remporté trois victoires consécutives, mais au cours de cette période, ils ont marqué 20, 20 et 21 points offensifs, en baisse de cinq points par match par rapport à leur moyenne de la saison. Les Saints, qui viennent de remporter ce match contre les Bucs, complètent actuellement les trois places de joker de la conférence; les Niners, qui sont probablement bons (?); et les Rams, qui – si cette semaine de football en est une indication – vont perdre contre les 5-8 Seahawks mardi. L’ordre des voitures sur ce trajet ne cesse de se mélanger.

Ensuite, il y a l’AFC, où les équipes sont définitivement meilleures, mais d’une manière ou d’une autre, tout est pire. Sur les 16 équipes de la conférence, 12 sont de .500 ou mieux, y compris l’ensemble de l’AFC Nord. Les Bengals ont marqué 15 points contre les Broncos cette semaine, ce qui semble mauvais ; les Ravens ont perdu trois matchs consécutifs par quatre points au total, ce qui est définitivement mauvais ; les Steelers, qui ont joué un match objectivement horrible, même selon les normes de Pittsburgh dimanche, ont toujours été grincés par les Titans. Ces Titans ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs et ont pourtant 84 % de chances de remporter l’AFC Sud, selon FiveThirtyEight, compte tenu de leurs deux victoires face à face contre Indianapolis. Les Colts, une autre équipe probablement bonne faisant une poussée en fin de saison, ont battu les Patriots définitivement bons mais peut-être pas aussi bons que nous le pensions samedi soir, mettant la Nouvelle-Angleterre hors de position pour le laissez-passer du premier tour. L’équipe qui mène maintenant cette course ? Les chefs 10-4 de Kansas City.

Très bien. Au moins, il y a quelque chose en quoi nous pouvons avoir confiance. Oh, attendez, les Chiefs ont presque perdu contre les Chargers à huit reprises jeudi. Ne croyez en rien, les enfants.

Chaque année, la ligue nous dit que n’importe quelle équipe peut gagner le Super Bowl. Et bien que cela puisse techniquement être vrai, nous nous retrouvons généralement avec les suspects habituels en compétition dans la dernière ligne droite. La saison dernière, les Bucs 7-5 étaient en marge des séries éliminatoires après des défaites consécutives contre les Chiefs et les Rams liés aux séries éliminatoires; puis, dans une histoire de Cendrillon pour les âges, QB Tom Brady a traversé les séries éliminatoires de la NFC et est apparu dans son 10e Super Bowl en 21 saisons possibles. En chemin, il a battu le QB de Green Bay Aaron Rodgers, qui participait à son quatrième match de championnat NFC au cours des sept dernières saisons, puis Patrick Mahomes, qui participait au deuxième Super Bowl de ses trois saisons en tant que partant.

Saison après saison, la ligue obtient une partie de la parité qu’elle annonce avec tant de ferveur, mais elle existe généralement dans un deuxième niveau nébuleux, dans les griffes frénétiques de plusieurs équipes « 1B » essayant de s’accrocher au « 1A » toujours fiable et apparemment invulnérable. » Equipes. Il peut y avoir une incertitude dans l’ensemencement ou des adversaires dangereux enterrés dans les emplacements de joker. Mais flottant au-dessus de cette mer de chaos se trouvent les équipes Definitely Good. Les équipes qui se présentent toujours. Les équipes qui peuvent clairement aller jusqu’au bout.

C’est ce qui est différent cette saison. Les équipes Definitely Good sont difficiles à identifier, et encore plus difficiles à faire confiance. Pouvons-nous appeler les Packers Definitely Good quand ils sont à deux points d’une conversion de Tyler Huntley contre une équipe des Ravens qui a joué principalement des sauvegardes? Pouvons-nous appeler les Chiefs Definitely Good lorsque l’offensive est encore une coquille d’elle-même? Pouvons-nous appeler les Cardinals Definitely Good après avoir perdu – et je veux dire perdu – contre les Lions de Détroit ?!

Parce que les équipes que nous considérons comme puissantes continuent de tomber et de rejoindre la foule au milieu, l’identification des prétendants au Super Bowl n’a jamais été aussi facile ou difficile. Tout le monde a une chance, donc personne ne se sent prédestiné. En séries éliminatoires, lorsque la planification de jeu situationnelle est portée à 11 et que les affrontements sont exploités plus intentionnellement, pourquoi les Packers ne perdraient-ils pas contre George Kittle et les 49ers, étant donné ce que Mark Andrews vient de leur faire? Qu’arrive-t-il aux Bucs lorsqu’ils se heurtent à nouveau à la défense de Dennis Allen, étant donné que cela les a contrecarrés plus d’une fois pendant l’ère Brady? Buffalo pourrait-il garder les Colts sous les 41 points la prochaine fois qu’ils joueront ? Les Chiefs peuvent-ils marquer plus de trois points contre les Titans ? Et si les Steelers ou les Vikings, sorciers des jeux à un score, se faufilaient également ?

Ce qui est amusant avec le football, c’est que chaque équipe et chaque base de fans ont une réponse à leurs questions respectives. Le résultat peut-être le plus choquant de la saison 2021 généralement choquante est le bombardement que les Lions ont mis sur les Cardinals, mais une fois que vous avez pris le coude, cela devient un peu plus facile à comprendre. La défense de l’Arizona a été l’une des premières surprises de l’année, mais depuis la défaite de JJ Watt avant la semaine 8, elle est tombée à une unité généralement moyenne par EPA/play (18e) et le taux de réussite s’est rendu (20e). Le quart-arrière Kyler Murray, qui a raté trois matchs en raison d’une entorse à la cheville, est de retour mais semble à moins de 100 pour cent chaque fois qu’il est obligé de bouger. Et d’autres joueurs clés comme WR DeAndre Hopkins, CB Robert Alford et C Rodney Hudson n’étaient pas disponibles pour ce match.

De même, les Buccaneers ont eu de la chance en matière de blessures, en particulier lors de la semaine 15, car ils ont perdu leurs trois meilleures armes offensives à Mike Evans, Chris Godwin et Leonard Fournette pendant le match. Les Titans opèrent également sans Derrick Henry, AJ Brown et Julio Jones ; six des huit meilleurs joueurs des Ravens, en termes de sélection de la sélection de 2021, n’étaient pas disponibles dimanche contre les Packers.

L’indisponibilité malchanceuse est une réalité de chaque saison de la NFL, pas seulement celle-ci. Mais avec le match supplémentaire de saison régulière au programme et la propagation de COVID remontant à des niveaux de pointe, il est d’autant plus précieux d’être en bonne santé à l’heure des séries éliminatoires. De cette façon, jeter tous les résultats sauvages de la saison régulière peut être plus qu’un simple geste envers le caractère aléatoire du cycle des séries éliminatoires de la NFL – cela peut être une bonne pratique légitime. Oubliez tout ce dont vous vous souvenez sur qui a battu qui et qui s’est embarrassé à la télévision nationale : l’une de ces équipes doit gagner un Super Bowl en février, et ce sera probablement l’équipe qui aura la plupart de ses bons joueurs disponibles.

Mais même cela est difficile à prévoir cette année ! Avec des variantes de COVID-19 rendant plus probable qu’avant que même les joueurs vaccinés soient positifs pour le virus, une équipe en bonne santé peut soudainement devenir une équipe en mauvaise santé. Les seules solutions ici sont des mesures préventives, comme celles que les Rams ont prises cette semaine lorsqu’ils ont vu une légère augmentation des tests positifs, et un entraînement de qualité et flexible, comme celui que John Harbaugh a affiché lorsqu’il a pris cette liste épuisée des Ravens la distance contre les Packers le Dimanche.

Alors faut-il croire aux bons coachs ? Ayez confiance qu’Andy Reid, Bill Belichick et Matt LaFleur gagneront à la fin, car si quelqu’un peut faire face à la folie de cette saison de la NFL, c’est bien eux ? Ce n’est pas une mauvaise politique, mais cela semble certainement faible. Tout comme les meilleures équipes sont moins fiables et établies cette année, les meilleurs entraîneurs et les meilleurs quarts le sont aussi. Quinze semaines après le début de la saison, les favoris du joueur par excellence de la ligue et de l’entraîneur de l’année changent chaque semaine. Reid n’arrive pas à comprendre son infraction ; Belichick continue de frapper le ballon en quatrième et en court ; LaFleur… OK, LaFleur est vraiment bien. Mais cela n’a jamais été le problème pour Green Bay—le coordinateur défensif l’a fait. (Et cette année, les équipes spéciales.)

Le long et le court c’est ceci : il est pratiquement impossible de savoir qui sont les équipes Definitely Good en ce moment. Il reste trois semaines à la saison et certaines équipes vont gagner des matchs et se qualifier pour les séries éliminatoires, tandis que d’autres équipes vont perdre des matchs vraiment stupides et ne pas se qualifier pour les séries éliminatoires. Rien de tout cela ne sera prévisible ou raisonnable, car rien n’a été toute l’année.

Ensuite, en séries éliminatoires, il sera facile de croire que les choses sont à nouveau prévisibles et sensées. Nous achèterons à nouveau Tom Brady et Aaron Rodgers et Andy Reid et Bill Belichick parce que pourquoi ne le ferions-nous pas? Ce sont les titans des séries éliminatoires de la NFL, durables et immuables. Et cela vous aidera à sentir que le football est à nouveau prévisible et compréhensible.

Mais obtenir cette finition crayeuse semble moins assuré, dans la mesure où tout semble moins assuré – et cela ouvre la porte à certains suspects inhabituels pour obtenir les grandes scènes en janvier et février et tirer le meilleur parti de l’opportunité. Donnez-moi les Browns avec 28-0 sur les Steelers après un quart dans la ronde des jokers. Donnez-moi Saints-Bucs III pour la deuxième saison consécutive, juste pour que je puisse regarder deux quarts des séries éliminatoires tout aussi légitimes à Tom Brady et Taysom Hill s’affronter. Voyons Carson Wentz terminer l’histoire ouverte de cette saison 2017 sous la direction de Frank Reich et assister à Justin Herbert affronter Lamar Jackson, Patrick Mahomes et Josh Allen lors d’une course au Super Bowl. Imaginez Aaron Rodgers annonçant son agence libre 2022 tout en tenant le trophée Lombardi dans un uniforme des Packers, et tout l’État du Wisconsin désavouant le football professionnel.

Je me transforme en dérapage ou, pour reprendre notre analogie, m’attache aux montagnes russes, levant les bras, fermant les yeux et laissant cette chose m’emmener où elle veut aller. Peut-être que les équipes en bonne santé l’emportent ; peut-être que les bons entraîneurs le font ; peut-être que les quarts vedettes reviennent pour nous montrer ce qui nous a manqué pendant une grande partie de l’année. Je ne sais pas, et à ce stade, je suis impatient de le découvrir en temps réel. La saison régulière préfigure une expérience en séries éliminatoires avec tout autant de chaos – une série éliminatoire dans laquelle, peut-être pour la première fois, n’importe qui peut réellement la gagner. Et mon garçon, est-ce que ça a l’air amusant.

