Cette saison des Red Sox était-elle un signe des choses à venir, ou juste un événement unique ?

Underdogitude est un statut inconnu pour une franchise aussi riche et riche en ressources que les Red Sox de Boston. Mais ils s’y sont bien adaptés en octobre.

En saison régulière, Boston était clairement derrière Tampa Bay au classement, terminant dans une égalité avec une équipe des Yankees qui a oublié comment frapper et a tout juste résisté à la furieuse charge tardive de Toronto. Ils ont fait le match des wild-cards le dernier jour de la saison, mais bien qu’ils soient la tête de série la plus basse dans leurs affrontements avec wild-card et ALDS (contre les Yankees et les Rays à 100 victoires, respectivement), ils ont éliminé leurs adversaires assez facilement. Il y a des équipes wild-card qui n’ont pas la chance de se trouver à proximité géographique d’une puissance titanesque, et puis il y a des équipes wild-card qui jouent comme la quatrième ou cinquième meilleure équipe de la ligue. Pendant la majeure partie de l’année, les Red Sox étaient ces derniers.

Ce n’est pas comme si Boston s’était réveillé un matin d’octobre avec des super pouvoirs. Beaucoup de choses ont mal tourné ces séries éliminatoires : un lanceur de départ incohérent, un enclos avec un gars de la règle 5 comme seul releveur fiable, une défense suspecte et un catalyseur offensif Rafael Devers jouant à cause d’une blessure à l’avant-bras droit – un membre crucial pour frapper et jouer troisième base. Et ils étaient à deux doigts de remporter le fanion de toute façon.

Le gros bouffon de Boston a remporté les 20 dernières manches de l’ALCS contre les Astros, ce qui dément à quel point ils étaient proches de la victoire de cette série. Au cours des quatre premiers matchs, les lanceurs des Red Sox ont limité Jose Altuve à seulement deux coups sûrs en 16 présences au bâton. Mais les deux coups sûrs étaient des home runs cruciaux, l’un dans la sixième manche du match 1 et l’autre dans la huitième manche du match 4. Si l’un ou l’autre avait rebondi sur le mur du champ gauche au lieu de s’arc-bouter dessus, Boston aurait probablement eu la meilleure partie d’une semaine pour emballer pour Atlanta ou Los Angeles.

Alex Cora a réussi comme s’il était au courant de cette possibilité, faisant appel à l’as de facto Nathan Eovaldi lors de la neuvième manche du match 4. Plus la série durait, des choses comme le règne de terreur offensif de Yordan Álvarez ou les performances de lanceur ridicules de Framber Valdez et Luis Garcia a joué dans les matchs 5 et 6, cela devait arriver. Mais Cora savait que si son club pouvait repousser les Astros et prendre une avance de 3-1 dans la série, ils seraient à la maison libres. Il s’agissait d’un troisième appel douteux et de quelques gros succès d’Altuve.

Les Red Sox ont fait cette course au bord d’un fanion avec un tel style, et avec si peu d’avertissement ou d’attente, qu’il doit finalement rester un souvenir positif. Ou plutôt, comme une série de souvenirs positifs : Nick Pivetta a finalement réussi à exploiter sa balle courbe au moment parfait et à piétiner le monticule dans un accès d’exubérance, Hunter Renfroe a renversé la balle dans l’enclos des releveurs pour éviter par inadvertance un rallye des Rays, Kiké Hernández reçoit la visite de George Baruth. Le chariot à linge. Et tu sais quoi? Juste pour les merdes et les fous rires, voici quelques statistiques clés pour Devers et Carl Yastrzemski jusqu’à l’âge de 24 ans :

Statistiques clés jusqu’à 24 ans

Jeux de joueurs AVG OBP SLG HR OPS+ Jeux de joueurs AVG OBP SLG HR OPS+ Yastrzemski 610 .293 .370 .448 59 121 Devers 548 .279 .338 .509 112 120

Que les Red Sox aient échoué n’a pas beaucoup d’importance. Les équipes qui n’ont atteint que cela ont été pratiquement canonisées au Colorado, à Pittsburgh, à Seattle et ailleurs.

Mais ce n’est pas Pittsburgh. C’est Boston, une ville qui attend le championnat de baseball. Il y a une raison pour laquelle les Red Sox n’ont généralement pas le statut d’outsider. Il y a moins de quatre ans, Cora et les Red Sox saluaient la meilleure saison de n’importe quelle équipe de la MLB au cours des 20 dernières années.

L’alignement étoilé des Red Sox 2018 a remporté 108 matchs de saison régulière et s’est encore amélioré en octobre. Ces séries éliminatoires, Boston a déchiré les Yankees, les Astros et les Dodgers comme un sabre a traversé un bloc de Velveeta et n’a perdu que trois matchs au total en route vers un titre de la Série mondiale. C’était un colosse, mais qui a été rapidement démantelé à cause de problèmes de taxes sur le luxe et l’un des métiers les plus stupides de cette époque.

Une course surprenante et amusante à l’ALCS est-elle suffisante pour assouvir l’appétit d’excellence qui devrait définir cette franchise?

Les Red Sox sont sortis d’une sécheresse de deux ans en séries éliminatoires cette saison, mais cette équipe n’est pas issue d’une reconstruction au sens conventionnel du terme. Il n’y avait pas d’ardoise vierge sur laquelle repartir, comme ce fut le cas avec les Marlins du début du siècle ou les Astros and Cubs des années 2010. En fait, la majeure partie du noyau de l’équipe 2018 reste, tout comme bon nombre de ses contrats les plus chers. Ce groupe et le commerce Mookie Betts-et-David Price est la chrysalide à partir de laquelle les Red Sox actuels ont émergé.

Le propriétaire de l’homme amené à exécuter ce commerce est l’ancien cadre de Rays Chaim Bloom. Bloom a appris son métier aux pieds d’Andrew Friedman, Matthew Silverman et Erik Neander, un trio de dirigeants qui accaparerait le marché des fanions en 2020. Le groupe de Bloom a terminé dernier dans l’AL East en 2020 alors que son équipe a résisté aux effets prévisibles des blessures et du vieillissement. Et après l’échange qui a envoyé Betts et Price à LA, la liste de Bloom en 2021 ressemblait, à certains égards, au genre d’équipes qu’il a aidé à construire pendant une décennie à Tampa Bay.

Bloom n’a pas installé de joueurs spectaculaires autour de Devers, Xander Bogaerts et JD Martinez. Mais Alex Verdugo, la pierre angulaire du métier de Betts, est un solide voltigeur de coin dans les deux sens. Hernández a joué sur tout le terrain, tout comme Christian Arroyo, tandis que Renfroe a fourni de la puissance du côté droit et une bonne défense dans un champ droit délicat de Fenway Park. (Arroyo et Renfroe sont tous deux des ex-Rays récents.)

Tous les mouvements n’ont pas abouti. Le commerce d’Andrew Benintendi-pour-Franchy Cordero était une puanteur, et Boston n’a pas été en mesure de reproduire la capacité de Tampa Bay à tirer les releveurs de verrouillage du sol comme des pommes de terre. Mais l’acquisition à échéance de Kyle Schwarber a été un coup de maître. Dans l’ensemble, Boston a aligné de bons joueurs à presque tous les endroits de l’alignement presque tout le temps. Peu d’équipes, y compris les équipes éliminatoires, peuvent en dire autant. Le résultat a été une liste qui a mis l’annus horribilis de l’année dernière fermement dans le rétroviseur et a fini non seulement par dépasser les attentes de la pré-saison, mais aussi par des performances supérieures à la somme de ses parties.

La question est de savoir si le niveau de jeu actuel est durable. Les Red Sox se sentent-ils comme un bon pari pour se qualifier pour les séries éliminatoires dans une division que les Rays ont remportée deux années de suite, avec les Yankees sur un pied d’égalité et les Blue Jays s’améliorant à un rythme effrayant? Entre les engagements salariaux, les sentences arbitrales prévues, le salaire mort sur l’accord de Price et d’autres bricoles, Boston pourrait se retrouver avec une masse salariale de près de 190 millions de dollars sans même puiser dans l’agence libre; conserveront-ils le futur agent libre Eduardo Rodriguez ? Sinon, comment vont-ils le remplacer ? Et où d’autre peuvent-ils mettre à niveau sans exécuter une paie dombrowskovienne, si cela n’est toujours pas envisageable ?

Regardez cette intersaison, et regardez en arrière à l’hiver 2018. Les Red Sox se sentent-ils plus durables ou compétitifs maintenant qu’ils ne l’étaient alors ? Ou sont-ils simplement 15 % moins chers et 15 % pires ?

Que cette saison apporte de la joie ou de l’ambivalence dépend entièrement des normes sur lesquelles les Red Sox sont jugés et de celles qu’ils s’imposent. Si le déchaînement de coups de circuit de Hernández et le chariot à linge suffisent, c’est une victoire. Et si c’est le cas, ce n’est pas grave : une seule équipe par an peut câliner le gros morceau de métal, après tout. Mais étant donné où se trouvait cette équipe il y a quatre ans, on pourrait pardonner d’en attendre plus.