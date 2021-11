Cette sanglante série Netflix s’appelle le prochain Squid Game

Le contenu sud-coréen domine actuellement la culture pop dans le monde entier. Une émission de télévision après l’autre du pays a fait monter en flèche les tableaux de popularité sur Netflix ces dernières semaines. Et la musique pop coréenne, grâce à des groupes comme BTS – qui a remporté trois AMA ces derniers jours, ainsi qu’une nomination aux Grammy – a une armée de fans tout aussi mondiale. La série télévisée Netflix la plus populaire au monde, Hellbound, est un autre exemple de cette tendance.

L’émission a fait ses débuts sur Netflix il y a une semaine. Et déjà? Il a détrôné Squid Game – une autre émission coréenne qui est devenue l’une des plus grandes sorties de tous les temps sur Netflix – de son perchoir au n ° 1 sur la liste des 10 meilleurs de Netflix. Lisez la suite pour savoir en quoi consiste cette nouvelle série de 6 épisodes et pourquoi elle est si populaire.

Hellbound = Le prochain jeu de calmar ?

Une scène de la nouvelle série d’horreur de Netflix en provenance de Corée du Sud, « Hellbound ». Source de l’image : Netflix

Les comparaisons entre les deux émissions sont assez difficiles à ignorer. En plus de l’évidence, leur point d’origine, les deux sont des drames de haut niveau qui virent dans des endroits sombres et parfois d’une violence choquante. Au lieu d’une série de jeux dans lesquels les participants peuvent mourir d’une mort horrible, cependant, dans le cas de Hellbound, le scénario de base est le suivant.

Un visage effrayant se matérialise pour dire aux pécheurs qu’ils ont été marqués pour la mort. À l’heure dite, pile à l’heure, trois démons effrayants et massifs se présentent pour soumettre la victime à un passage à tabac. Après quoi ils sont incinérés, envoyant leur âme sur son chemin. « D’incroyables manifestations de l’enfer ont lieu au milieu de Séoul devant la foule », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix.

« Des êtres mystérieux condamnent les individus à être liés à l’enfer, et des êtres d’un autre monde apparaissent exactement à l’heure spécifiée pour tuer les condamnés dans un incendie brutal. » Mystérieux, en effet. Les démons CGI sont énormes et tout à fait terrifiants. Certains critiques ont critiqué les visuels ici, mais je pense que la série fait un travail adéquat pour vous faire complètement flipper avec ces gars.

« Un délice sombre »

Si la série s’arrêtait là, ce serait déjà une série télévisée suffisamment convaincante. Mais la série ajoute quelques touches créatives supplémentaires qui vous attirent encore plus. Comme un groupe de style QAnon qui excite les gens dans une frénésie avec ses propres idées bizarres sur ce qui se passe. Il y a des tonnes de rebondissements et les personnages sont tous complétés par des histoires en trois dimensions.

Tout cela se combine pour faire de cette série, selon les mots d’un critique, un « délice sombre ».

yoo ah en parle de ce qu’est #hellbound selon son point de vue « Nous n’avons pas à nous concentrer sur l’au-delà. Nous avons déjà le pouvoir de faire de la place où nous vivons au paradis ou en enfer. ‘Mais qu’est-ce qu’on fait maintenant ?’. Je pense que c’est la question que ce drame nous pose » pic. twitter.com/wx4RnZ2MBy – kdramafolder (@kdramafolder) 26 novembre 2021

Au moment d’écrire ces lignes, Hellbound a toujours un score parfait de 100% des critiques de Rotten Tomatoes. Sur la base de 257 avis d’utilisateurs, le score d’audience du site s’élève actuellement à 77%.

Cette émission a rencontré un tel succès auprès des critiques et a fait des comparaisons avec Squid Game, en partie à cause des rebondissements délicieusement inventifs. Comme le personnage de l’avocat Min Hyejin, qui soupçonne qu’il pourrait y avoir une explication différente à ce qui se passe ici. « Elle s’associe à quelques-uns qui essaient de protéger les infernaux et de ramener le monde au royaume des humains, pas des dieux », explique le matériel de presse de Netflix.

Ils se heurtent au chaos suscité par le groupe à la QAnon. « Puis un jour, un enfant né il y a deux jours est condamné, ce qui rend difficile de croire à la volonté divine que seuls les pécheurs deviennent liés à l’enfer. »

Une note finale

Je trouve tellement intéressant que ces deux émissions soient sorties essentiellement dos à dos sur Netflix. Parce que sans le vouloir, ils fonctionnent en quelque sorte bien ensemble, en tant que pièces d’accompagnement thématiques.

Squid Game est aux prises avec les aspects du capitalisme, le chien mangeur de chien et le gagnant rafle tout. Tandis que Hellbound traite des implications d’avoir une foi aveugle en quelque chose. Deux aspects extrêmement importants de la vie dans le monde moderne. Que pouvez-vous dire, mais chapeau à ces créateurs sud-coréens qui ont décidé de se lancer dans quelque chose d’ambitieux. Avec chacun d’eux collant l’atterrissage, chacun à sa manière.

