Cette scène aléatoire ‘Twilight’ a pris le dessus sur TikTok

La saga Twilight a récemment frappé Netflix, ce qui signifie que des légions de fans revoient la franchise, à la fois ironiquement et sérieusement. Pour le meilleur ou pour le pire, les livres et films Twilight étaient un aspect important de la culture des années 2000, et cette redécouverte en streaming a déclenché une vague de nostalgie pour beaucoup. À cause de cela, la romance vampire a reçu le traitement mème, y compris une tendance virale TikTok qui combine une ligne jetable du premier film Twilight et quelques notes dramatiques d’une chanson d’ABBA.

Dans le son tendance, un utilisateur de TikTok a combiné Angela Weber (Christian Serratos), une amie et camarade de classe de Bella (Kristen Stewart), disant de façon dramatique “Oh mon dieu” en réaction à l’arrivée de Bella à l’école avec Edward (Robert Pattinson) avec le outro triomphale au piano de la chanson “Chiquitita” d’ABBA. Le son est devenu massivement viral, inspirant plus de 158 000 vidéos, usurpant une tonne d’expériences de vie familières. Même si vous n’êtes pas un fan de Twilight ou d’ABBA, vous pouvez probablement vous identifier à l’un des TikToks viraux.

@ esprits23 Lequel es-tu? 😂 ##sœurs ##lol ##drôle ##foryoupage ##fyp ##xyzbca ##viral ##drôlevideo ##sistergoals ##family ##vacations ##dontflop ##tiktokindia ##tiktok Chiquitita x Twilight – twibytez

@twibytez Répondre à @annaph0bia Pour vous ! ##twilight ##twitok ##bellaswan ##edwardcullen Chiquitita x Twilight – twibytez

Toutes les quelques années, Twilight connaît une sorte de renaissance sur Internet, rappelant aux gens pourquoi il a inspiré une telle manie à son apogée. Le film a eu 10 ans en 2018, et les acteurs ont été interrogés sur l’impact que cela a eu sur leur vie et leur carrière. Entertainment Tonight a demandé à Pattinson ce qu’il dirait à son jeune moi en entrant sur le plateau la première fois, et bien qu’il soit parfois un critique vocal de la série, l’acteur de Tenet avait de bonnes choses à dire sur le film qui a lancé sa carrière.

“Je ne sais pas, amuse-toi juste,” répondit-il. “Tout le trajet a été vraiment génial. J’ai juste été incroyablement chanceux dans ma carrière et ma vie. J’apprécie vraiment tout.” Lorsqu’on a demandé à Stewart si elle était ou non restée en contact avec les acteurs — “un peu” — elle a réfléchi au passage du temps et à quel point sauvage Twilight était dans sa vie. “Oui, ça fait longtemps”, a-t-elle dit. “Je ne sais pas, c’est drôle, j’habite aussi dans le même quartier depuis 10 ans et j’y ai pensé l’autre jour, et j’étais comme, oh mon dieu, tu sais il y a une décennie, il n’y avait pas autant de monde , et j’étais genre, c’est bizarre de pouvoir dire ça. Donc, pareil, juste parce que… certaines choses, certains souvenirs seront proches de toi pour toujours. Donc, il ne sera jamais normal de dire que quelque chose était ça il y a longtemps, et c’est ce que je ressens aussi à ce sujet.”