Un Thanksgiving Charlie Brown devrait lancer la saison des fêtes dimanche soir sur PBS. Tout comme les autres plats de vacances de Charlie Brown, le spécial Thanksgiving est une tradition annuelle pour beaucoup. Cependant, ce n’est pas sans sa juste part de controverse pour une scène en particulier. En fait, presque chaque année, certains téléspectateurs reprochent à la spéciale d’être « raciste » pour la scène en question.

Pourquoi exactement A Charlie Brown Thanksgiving a-t-il été jugé « raciste » par certains téléspectateurs ? Eh bien, la spéciale implique que tous les personnages de Peanuts se réunissent pour leur propre « Friendsgiving ». Bien sûr, le groupe a mis la table pour son repas spécial, et tout le monde a ensuite pris place. Cependant, les téléspectateurs ont remarqué que Franklin, le seul individu noir de leur groupe, est assis seul d’un côté de la table, apparemment séparé de ses amis. Il convient également de noter que Franklin est le seul assis sur une chaise de jardin tandis que les autres sont assis sur de vrais meubles.

À la lumière de cela, les téléspectateurs se sont une fois de plus tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration et leur confusion face au traitement apparent de Franklin. Naturellement, ils avaient beaucoup à dire sur le sujet.

Oui, Franklin est assis tout seul (et sur une chaise de jardin cassée).

Si vous vous demandez, à ce stade (1973), il existe plusieurs dessins animés mettant en vedette des personnages noirs (« Josie and the Pussycats », « The Jackson Five », « The Harlem Globetrotters », « Fat Albert »). #ACharlieBrownThanksgiving

– Anthony Dean (@diversetechgeek) 23 novembre 2020