Cette scène émotionnelle de l’autorité portuaire était presque complètement différente

Il a en fait été beaucoup réduit, mais à l’origine, il y avait une scène où Paul fait irruption dans l’appartement de sa sœur, puis il reconstitue la réunion pour la première fois et elle dit quelque chose de différent de ce qu’elle dit réellement. Elle me dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu es censé être en probation, tu ne peux pas juste venir ce genre de chose. Et puis dans cette scène, qui a été beaucoup coupée, c’était lui qui allait, parcourant toute une conversation avec elle de chaque côté de la porte. Alors, marchant d’avant en arrière du côté de la porte et agissant comme elle, disant: “C’est vraiment bon de vous voir, venez vous asseoir.” Alors j’ai pensé que c’était une scène vraiment, vraiment émouvante et intéressante parce que c’était juste Paul totalement seul, n’essayant pas de se montrer à qui que ce soit et portant en quelque sorte son âme dans ce que vous vouliez vraiment qu’il entende et ce dont il avait besoin, vraiment .