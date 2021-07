“Cette sélection revient”

07/07/2021

Le à 01:00 CEST

La séléction espagnole dit au revoir au Championnat d’Europe par la porte d’entrée. Contrairement à d’autres favoris, une étiquette que la “Roja” n’a acquise que lorsqu’elle a été méritée par l’effort, le sacrifice et la souffrance, l’Espagne Il était à un peu plus d’un pas de se proclamer champion du continent.

Après la douloureuse élimination, le capitaine Sergio Busquets Il a montré son visage et a assuré, sans hésiter, que « nous allons revenir & rdquor ;. « C’est dommage de ne pas avoir pu atteindre la finale, mais je suis sûr que cette expérience nous aidera beaucoup. Dans les prochains tournois, l’équipe reviendra& rdquor ;.

Le milieu de terrain de Badia, qui n’a pas voulu évaluer son avenir en équipe nationale car “ce n’est pas le moment de penser à moi, mais pour être triste et fier de nous & rdquor;, il pensait que le ‘Red’ était « supérieur & rdquor; à l’Italie, mais aussi que « le foot c’est comme ça et on n’a pas d’autre choix que de féliciter nos rivaux & rdquor ;. “C’est dommage, mais c’est ainsi. L’expérience nous aidera. Nous avons une excellente équipe d’entraîneurs et un groupe spectaculaire. Espérons que bientôt nous pourrons nous battre pour gagner un tournoi et ne pas rester en demi-finale comme aujourd’hui & rdquor;, a-t-il déclaré.

« Ça me fout de perdre & rdquor; Jordi Alba a fait remarquer que l’Espagne était «l’équipe qui avait les idées les plus claires & rdquor; et il a déclaré que « ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un tel groupe et c’est pourquoi perdre & rdquor; me dérange beaucoup. «Ils ont dû nous jeter aux tirs au but. Les gens sont fiers de nous& rdquor ;, a tranché le joueur du Barça, qui a reconnu à propos de son avenir que “les années passent et c’est la fin & rdquor;.