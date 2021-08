Cette semaine à la mode : Bella Hadid, Olivia Culpo et plus

in

Il serait difficile de nier l’impact des célébrités sur les tendances et ce qui se passe dans notre garde-robe. Puisque nous sommes actuellement en train de purger notre garde-robe en vue des mois d’automne à venir, nous nous tournons vers nos célébrités préférées comme Bella Hadid et Vanessa Hudgens pour voir ce qui est à la mode et comment faire basculer les tendances populaires IRL.

Bien qu’il y ait eu tellement de moments incroyables de la mode des célébrités cette semaine qui nous ont fait parcourir le Web pour le look exact de la star, nous n’en avons rassemblé que quelques-uns qui ont laissé une impression et ne feront pas une brèche dans votre compte bancaire.