Cette semaine à la mode : Megan Fox, Camila Cabello et plus

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Entre la Fashion Week de New York, les VMA et le Met Gala, les deux dernières semaines ont été un marathon de la mode. Maintenant que nous avons eu le temps de digérer tous les moments de style incroyables, vous vous demandez probablement comment vous pouvez vous habiller comme une célébrité au quotidien. Grâce à notre insomnie et à notre addiction au shopping, nous avons pu retrouver six looks exacts que les stars aiment Camila Cabello, Emily Ratajkowski, Amanda Kloots et plus répété au cours de la semaine dernière.

Ci-dessous, toutes les façons dont vous pouvez jumeler avec votre célébrité préférée et vous faire plaisir pendant une semaine, bravo !