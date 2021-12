Cette semaine au Barça B : Chute libre

Les choses ne vont pas bien pour le Barça B en ce moment. Après une séquence de six matchs sans défaite et un excellent football, les jeunes sont revenus à la lutte que nous avons vue au début de la saison avec très peu d’efficacité à l’avant et une défense qui fuit.

Et l’équipe de Sergi Barjuan a reçu un coup très dur le week-end dernier lorsqu’elle a rendu visite aux leaders de la troisième division Villarreal B. Contrairement à leurs deux défaites précédentes où ils ont eu de bons moments et n’ont pas pu terminer leurs chances, le Barça n’a pas eu de chance dans celui-ci. .

Villarreal a ouvert le score à seulement trois minutes, et après l’expulsion d’Ilias Akhomach à la 25e minute, il n’y avait aucune chance pour le Barça, qui était complètement dominé par le jeune sous-marin jaune en route vers une défaite 3-0.

Grâce aux autres résultats du week-end, le Barça est tombé à la 10e place du classement, même si les choses ne sont pas si mal puisqu’ils ne sont qu’à trois points des places éliminatoires. Mais mettre fin à la séquence de défaites ne sera pas facile du tout puisqu’ils doivent affronter l’Atlético Baleares, deuxième au stade Johan Cruyff.

En raison du calendrier et des vacances de Noël à venir, ce sera le dernier match à domicile du Barça en 2021 et ils voudront sortir sur une bonne note avec une grosse victoire contre l’une des meilleures équipes de la ligue pour se remettre sur la bonne voie. .

Si ce n’est pas le cas, il est peut-être temps d’avoir une conversation sérieuse sur ce qui ne va pas.