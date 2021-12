Cette semaine au Barça B : Cruel Finish

Après une énorme démonstration de caractère contre l’Atlético Baleares il y a deux semaines, il semblait que le Barça B avait redressé le navire et était prêt à courir lorsqu’il a rendu visite à Cornellà lors du dernier match de 2021.

Chaque match de la Segunda B est un défi, mais Cornellá est près du bas du tableau et aurait dû être mis hors de vue. Le Barça a certainement assez bien joué pour cela, mais le même problème persiste depuis que Sergi Barjuan a pris le relais cet été : bien jouer, créer des occasions, les rater, encaisser un but stupide, perdre.

Et c’est exactement ce qui s’est passé à Cornellà, le Barça dominant tout le match et permettant aux hôtes de marquer avec à peu près leur seule chance lorsque Pepe Bernal a été le premier à perdre un ballon dans la surface pour donner à Cornellá les trois points.

Ocasions i més ocasions, però derrota final a Cornellà amb un gol en el descompte. Repassem com va ser el partit El resumen de la derrota en Cornellà en el último partido del año (1-0)#ForçaBarça ❤️ pic.twitter.com/voIkKoe1E1 – FC Barcelone B (@FCBarcelonaB) 20 décembre 2021

La défaite a ramené le Barça à la huitième place du classement, à trois points des places des Playoffs et à 10 points des leaders Albacete. Mais ce qui est frustrant à propos de cette saison du Barça B, c’est qu’ils ont joué beaucoup mieux que la 8e place et devraient confortablement se situer près du sommet du classement, et ils doivent trouver un moyen de convertir leurs opportunités dans la seconde moitié de la saison. .

Barjuan devrait encore avoir une chance de terminer la saison, et le football a été très bon la plupart du temps. Mais à un moment donné, des résultats sont nécessaires, et ils n’ont pas été là au cours des deux derniers mois.

?? ✏ El jugador del Barça B Antonio Aranda a sido sometido con éxito a una artroscopia de limpieza en la rodilla izquierda. Su evolución marcará el regreso a los terrenos de juego ¡Ánimo, Antonio!#ForçaBarça ❤ https://t.co/WRBDkKJCmd – FC Barcelone B (@FCBarcelonaB) 21 décembre 2021

Malheureusement pour le Barça, il manquera l’un de ses meilleurs joueurs pour commencer la nouvelle année : le milieu de terrain Antonio Aranda, l’une des performances les plus régulières de l’équipe B toute la saison, a subi une opération au genou plus tôt dans la semaine et sera absent indéfiniment. Il y a encore beaucoup de talent au milieu du parc, cependant, et l’équipe devrait plutôt bien survivre à l’absence d’Aranda.

Mais les vibrations ne sont pas très bonnes au Barça B en ce moment. Peut-être qu’avec une nouvelle année, les objectifs et les victoires commenceront à venir.