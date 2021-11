Cette semaine au Barça B : impressionner le patron

Alors que nous arrivons à la pause internationale, la première équipe de Barcelone commence une nouvelle ère avec la légende du club Xavi Hernández prenant la relève en tant qu’entraîneur-chef. Xavi a un gros travail devant lui pour ramener les Blaugrana aux années de gloire dont il faisait partie, et il pourrait avoir de très bons outils avec lesquels travailler au Barça B.

L’équipe B connaît actuellement une séquence de cinq matchs sans défaite et a atteint une place en séries éliminatoires pour la première fois de la saison en troisième division grâce à une brillante victoire 4-0 contre Séville Atlético samedi dernier. Après un début de campagne lent, les jeunes Blaugrana trouvent leur place et commencent à ressembler à de vrais prétendants à la promotion, avec 19 points lors des 11 premiers matchs, 14 buts marqués et seulement huit encaissés.

Et la victoire de samedi a eu un spectateur spécial : Xavi lui-même était au stade Johan Cruyff pour regarder les enfants jouer, et il a vu des performances impressionnantes. Le meilleur est venu de l’ailier de 17 ans Ilias Akhomach, qui a marqué deux fois contre Séville. Et vous devriez commencer à vous habituer à ce nom.

Akhomach est un ailier gaucher qui est toujours techniquement un joueur Juvenil A, faisant partie de l’équipe des moins de 17 ans du Barça. Mais tout comme Gavi, il a facilement surpassé sa concurrence à ce niveau et est déjà devenu titulaire au Barça B aux côtés de Ferran Jutglá et Ángel Rodado dans les trois premiers. Tous les trois s’entraîneront avec Xavi et la première équipe pendant la trêve internationale, et des rapports en provenance d’Espagne indiquent que Xavi vraiment aime Akhomach.

Sergi Barjuan sera de retour en tant qu’entraîneur du Barça B après une semaine en tant qu’entraîneur par intérim de l’équipe première, et il revient dans une équipe en grande forme. Après les difficultés d’attaque en début de saison, l’équipe commence à tenter sa chance tout en ayant le deuxième meilleur bilan défensif de la division, et cet équilibre fait du Barça B un véritable challenger de Villarreal B, les meneurs de début de saison qui ont de jolis beaucoup détruit tout le monde sur leur chemin jusqu’à présent.

Mais il ne s’agit pas seulement de leurs résultats. Le véritable objectif du Barça B est de former de jeunes joueurs qui peuvent devenir des stars au niveau supérieur, et nous assistons à d’excellentes performances de l’arrière droit Guillem Jaime, de l’arrière central Arnau Comas, du milieu de terrain Jandro Orellana et de l’avant susmentionné. trois de Jutglà, Rodado et Akhomach.

Avec toutes les blessures de l’équipe première, Xavi n’aura d’autre choix que de faire appel au talent du Barça B au cours de ses premières semaines à la tête, et ces cinq noms pourraient figurer en tête de sa liste. Ils commencent à être trop beaux pour la troisième division et, comme Gavi, Nico González et Alejandro Balde, ils pourraient déjà être des joueurs de l’équipe première aux yeux de la nouvelle équipe de direction.

La victoire contre Séville était la tempête parfaite. Non seulement cela a aidé l’équipe dans son ensemble dans le classement, mais cela a également mis en lumière des joueurs vraiment intéressants pour le nouveau patron. La première équipe a besoin de beaucoup de travail, mais le Barça B a l’air vraiment bien en ce moment. Et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.