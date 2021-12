Cette semaine au Barça B : le soulagement

Le Barça B est entré dans le match de troisième division dimanche contre l’Atlético Baleares, troisième, avec désespérément besoin de bonnes nouvelles. Trois défaites consécutives ont sonné l’alarme autour de Sergi Barjuan et de ses jeunes troupes, et les Blaugrana devaient réagir fermement contre l’une des meilleures équipes de Segunda B.

Cela n’a pas bien commencé, les Baléares remontant au début de la première mi-temps grâce à Vinicius Tanque. Mais l’équipe à domicile est revenue en force, a dominé à fond les 60 dernières minutes du match et a marqué trois buts pour revenir à la victoire en beauté. Et le premier des trois buts est venu d’Estanis Pedrola, 18 ans, qui est le dernier jeune attaquant à avoir franchi les portes du système et à donner aux supporters du Barça un peu d’espoir pour une nouvelle star de La Masia.

La victoire a rapproché le Barça des places éliminatoires, à seulement deux points de la cinquième place, et ils se dirigent vers le dernier match de 2021 contre Cornellà en difficulté avec une chance de gravir quelques marches supplémentaires dans le tableau et de commencer une autre séquence de victoires.

Le premier match du Barça B en 2021 aura lieu le 9 janvier, et ils pourraient avoir quelques changements dans l’équipe avant ce jour. La superstar de la saison dernière, Álex Collado, qui n’a pas joué du tout cette saison après ne pas avoir été enregistrée par la première équipe, est en route pour Grenade en prêt jusqu’à la fin de la campagne 2021-22. Et il n’est pas le seul jeune du Barça que Grenade veut.

Selon les informations des médias catalans cette semaine, l’équipe andalouse veut le gardien Iñaki Peña et le défenseur et capitaine Arnau Comas en janvier et le Barça serait intéressé à envoyer les deux joueurs dans la Liga. Comas est sur le point d’être prêt pour une promotion dans la première équipe et pourrait beaucoup bénéficier d’une expérience de haut vol, et Peña devrait devenir le premier gardien de sauvegarde de l’équipe la saison prochaine si Neto est vendu, et il profiterait également de la chance jouer régulièrement au football en Liga au cours des six prochains mois.