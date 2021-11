Cette semaine au Barça B : Reality Check

Après une séquence de six matchs sans défaite dont trois victoires consécutives, le Barça B a fait face à l’un des défis les plus difficiles de la troisième division samedi dernier lorsqu’il s’est rendu à Albacete dans un duel de prétendants aux séries éliminatoires.

Le Barça a en fait joué un très bon match, ayant la plupart des possessions et créant plusieurs très bonnes occasions. Mais les problèmes du début de saison sont revenus au mauvais moment : le Barça a raté toutes ses meilleures opportunités, et des erreurs défensives ont conduit à deux buts à Albacete et à une douloureuse défaite sur la route.

La perte était une importante vérification de la réalité pour les troupes de Sergi Barjuan. Cette équipe a encore des problèmes devant le but et ne peut pas compter uniquement sur l’héroïsme d’Ángel Rodado et Ferran Jutglà. Heureusement, la bonne série de résultats lors des six matchs précédents signifiait que la défaite contre Albacete n’était pas trop coûteuse dans le tableau. Le Barça B occupe actuellement la cinquième place, toujours dans la zone des séries éliminatoires, et a un match à domicile contre San Fernando en difficulté au stade Johan Cruyff pour revenir immédiatement à la victoire.

Et ils récupéreront deux de leurs meilleurs joueurs pour celui-là: l’arrière gauche Alejandro Balde et le gardien Iñaki Peña ont été exclus de l’équipe de Xavi Hernández pour le voyage de l’équipe première à Villarreal, et Peña et Balde devraient commencer samedi. . Sergi Barjuan sera privé d’Ez Abde et d’Ilias Akhomach qui accompagnent les grands pour le déplacement à El Madrigal, mais le Barça devrait toujours être favori pour s’imposer à domicile. Et j’espère marquer quelques buts en cours de route.