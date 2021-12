Cette semaine au Barça B : Série de défaites

Le Barça B a perdu des matchs consécutifs en troisième division pour la première fois cette saison après avoir vu son invincibilité à domicile se terminer par des difficultés à San Fernando au stade Johan Cruyff samedi dernier.

Comme ce fut le cas contre Albacete il y a deux semaines, le Barça était la meilleure équipe et a créé plus qu’assez pour gagner, mais n’a pas pu terminer ses chances et a été rattrapé deux fois à l’arrière, et les visiteurs ont gagné avec des buts de Bicho et Ferrón.

Le résumé de la derrota San Fernando. L’equip va tenir ocasions per marcar, però no va poder ser (0-2) Así fue la primera derrota en el Johan Cruyff. El equipo tuvo oportunidades suficientes para marcar, pero no pudo ser (0-2)#ForçaBarça pic.twitter.com/lCjrxtEWrU – FC Barcelone B (@FCBarcelonaB) 28 novembre 2021

La défaite signifiait que le Barça B n’était pas en lice pour le moment, et il pourrait passer une semaine de plus loin des premières places car le prochain match à l’extérieur est brutal contre Villarreal B, les premiers meneurs de la division qui ont dominé presque tout le monde qu’ils ont affronté jusqu’à présent. Tâche difficile pour Sergi Barjuan et ses jeunes troupes.

Dans d’autres nouvelles cette semaine, deux des meilleurs joueurs de l’équipe du Barça B semblent aller dans des directions différentes en ce qui concerne leur avenir au club. Nous commençons par le défenseur central Mika Mármol, qui continue d’attirer l’attention avec ses performances et pourrait bientôt envisager de réelles chances avec l’équipe première.

Mármol est un défenseur gaucher qui peut également jouer comme arrière gauche, et avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti ne faisant pas partie des plans de Xavi Hernández, il pourrait y avoir une place pour Mármol très bientôt. Il est très apprécié au club et Xavi voit un véritable avenir pour Mika, et des joueurs comme le Borussia Dortmund et Séville ont exprimé leur intérêt pour le joueur de 20 ans.

Quelqu’un qui pourrait bientôt sortir est le milieu de terrain brésilien Lucas De Vega, qui a eu du mal à faire partie intégrante de l’équipe malgré son talent passionnant au niveau des jeunes. De Vega a commencé la saison en tant que titulaire mais a rapidement vu ses minutes diminuer sous Barjuan, et avec autant de milieux de terrain devant lui non seulement dans l’équipe B mais dans l’équipe première, il n’y aura peut-être plus de place au Barça pour lui.

Le Barça a rejeté une offre énorme de Tottenham il y a deux ans car ils espéraient un grand avenir pour le jeune, mais les choses ont changé et Diario Sport a rapporté que De Vega est peu susceptible de signer une prolongation avec un peu plus de six mois restant sur son contrat. Les équipes de la deuxième division ont déjà appelé et De Vega pourrait être sur le point de sortir en janvier.