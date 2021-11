Cette semaine au Barça B : six invaincus

Après sa semaine à la tête de l’équipe première, Sergi Barjuan a retrouvé son siège de patron du Barça B pour un déplacement samedi à l’Atlético Sanluqueño. Aucun match n’est jamais facile en troisième division, surtout contre une équipe en lice pour les éliminatoires, mais le Barça B est tout simplement trop bon en ce moment.

Les jeunes ont prolongé leur séquence d’invincibilité à six matches grâce à une victoire complète 2-0 avec un but de plus chacun pour le duo en feu composé d’Ángel Rodado et de Ferran Jutglà. Les deux ont sans aucun doute été les joueurs les plus réguliers de l’équipe toute la saison et ont encore une fois livré cette saison, et le Barça B en a maintenant remporté trois d’affilée.

Grâce à une blessure de Jandro Orellana, Matheus Pereira a de nouveau joué comme milieu de terrain titulaire et le Brésilien aurait peut-être trouvé sa meilleure position sous Barjuan. Il a joué dans le cadre d’un double pivot dans un 4-2-3-1 sous García Pimienta la saison dernière, mais cette position n’existe plus dans le 4-3-3 de Barjuan, mais Matheus était confiant et assurait en tant que seul pivot et a gardé la balle se déplaçant avec rythme et précision.

Guillem Jaime a eu un autre excellent match à l’arrière droit et ressemble de plus en plus à une option pour la première équipe, une option que Xavi devrait certainement regarder une fois la Copa del Rey commencée. Mais l’histoire est vraiment Jutglà et Rodado : les deux ont l’air à l’aise et confiants dans le système et ne peuvent pas arrêter de marquer, et avec toutes les blessures dans la première équipe, ils pourraient avoir une chance légitime de faire leurs preuves le plus tôt possible.

Le Barça B occupe actuellement la troisième place du classement, à trois points du leader Villarreal B. Son prochain défi est brutal contre Albacete, quatrième à l’extérieur. Mais la défense est solide, l’attaque crée et marque, et Barjuan est de retour pour guider ses jeunes troupes. Bon temps.