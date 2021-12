Cette semaine au Barça Femení : bon retour, Graham

Les sept derniers jours ont été chargés pour l’équipe féminine de Barcelone. Après une pause internationale de deux semaines et une célébration du Ballon d’Or, l’équipe est revenue sur le terrain pour deux gros matchs.

Le premier était à domicile contre l’Athletic Bilbao en championnat, et ce n’était pas facile du tout. Malgré toute leur domination, Femení avait une avance d’un but pendant la majeure partie du match et Bilbao a connu quelques moments dangereux. Le Barça s’est finalement séparé et a terminé avec une victoire 4-0 pour rester parfait dans la saison de Primera División.

Quatre jours plus tard, les Blaugrana se sont rendus à Londres pour leur avant-dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions contre Arsenal à l’Emirates Stadium. Le Barça était tout simplement exceptionnel, dominant à fond l’une des meilleures équipes d’Europe en route vers une victoire 4-0 pour décrocher la première place du groupe avec un match à jouer.

Mais deux victoires 4-0 n’étaient même pas près de la meilleure nouvelle de la semaine pour le Barça Femení : c’était le retour de l’attaquante superstar Caroline Graham Hansen, qui a reçu un diagnostic médical effrayant il y a deux mois qui a révélé des problèmes cardiaques qui auraient pu la menacer. carrière d’une manière très similaire à celle de Sergio Agüero.

Heureusement, le traitement de Graham s’est très bien passé et la Norvégienne a été autorisée à reprendre l’action cette semaine. Elle a fait une courte apparition contre Arsenal qui a fait sourire les fans du Barça et tous ses coéquipiers.

Et Caro, comme on l’appelle, a eu un beau message sur Twitter expliquant les semaines d’anxiété et la gratitude qu’elle ressentait à l’idée de retourner sur le terrain.

Bon retour, Graham.