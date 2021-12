Cette semaine au Barça Femení : Dominance classique

C’était une autre grosse semaine dans le monde du Barça Femení. Après avoir remporté le groupe de Ligue des champions contre Arsenal il y a 10 jours, les Blaugrana sont revenus à l’action en championnat avec l’un des plus gros matchs de la saison : El Clásico contre le Real Madrid Femenino.

Le match s’est joué au stade Alfredo Di Stéfano et a été une bataille acharnée pendant la majeure partie des 90 minutes, mais la meilleure équipe l’a emporté : le Barça a marqué trois buts en première mi-temps et a réussi le match en seconde période pour repartir avec un 3 -1 victoire. Lieke Martens a été la vedette du spectacle avec deux buts, prouvant une fois de plus qu’elle fait partie des toutes meilleures joueuses du monde.

Et après avoir dominé Madrid samedi, Martens s’est rendu en Italie lundi pour recevoir le prix Golden Woman de Tuttosport, qui faisait partie de la cérémonie qui a également décerné au Barça Men’s Pedri son trophée Golden Boy.

La semaine chargée s’est poursuivie pour Martens et le Barça qui sont rentrés chez eux au stade Johan Cruyff pour affronter le HB Koge lors de la finale de la phase de groupes de la Ligue des champions. La première place étant déjà bouclée, le défi était de terminer la phase de groupes avec un bilan parfait. Et bien sûr, le Barça l’a fait avec style, gagnant 5-0 avec un football incroyable et de beaux buts, avec un autre but de Martens et un de la reine Alexia Putellas, vainqueur du Ballon d’Or.

Alors que le Barça continue de dominer cette saison, il planifie également pour l’avenir : le club a présenté une prolongation de contrat à la milieu de terrain vedette Aitana Bonmatí qui la garderait au club jusqu’en 2025, et Aitana devrait accepter l’offre malgré le vif intérêt de deux géants européens à Lyon et Chelsea. Aitana peut passer un peu sous le radar avec la qualité d’Alexia et de Martens, mais elle est aussi cruciale que quiconque pour la domination du Barça.

Le Barça terminera cette semaine chargée avec un match à domicile contre le Rayo Vallecano en Primera División dimanche, cherchant à prolonger son début de saison sans défaite à 14 matchs en championnat. Rayo est dans la zone de relégation avec l’une des pires défenses de la ligue, alors attendez-vous à un autre festival de buts de la meilleure équipe féminine du monde.