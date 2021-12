Cette semaine au Barça Femení : Joyeuses Fêtes

L’équipe féminine tout-conquérante de Barcelone a terminé son historique 2021 avec deux autres matches en Primera División pour atteindre la fin de la première moitié de la campagne de championnat. Et le Barça Femení a continué à faire ce qu’il a fait pendant toute cette année civile : dominer.

Tout a commencé samedi lorsque les champions en titre ont accueilli Rayo Vallecano en difficulté au stade Johan Cruyff. Le match a été serré tout au long, ou du moins le résultat: les Blaugrana ont mené par un seul but pendant plus de 80 minutes et Rayo a eu quelques instants d’espoir, mais le Barça s’est finalement retiré, a marqué trois buts en retard en s’éloignant comme 4- 0 gagnants du jour.

Malgré une autre grande victoire, la performance contre le Rayo n’était pas exactement à la hauteur de ses normes habituelles, alors le Barça a fait en sorte qu’il n’en soit pas de même lors du match suivant, encore une fois à domicile contre le Madrid CFF (pas le Real Madrid). Les Blaugrana étaient à leur meilleur niveau, marquant sept buts, dont un triplé de la reine Alexia Putellas pour terminer l’année en beauté.

Avec la victoire de mercredi, le Barça atteint la mi-parcours de la saison de championnat avec un total parfait de 45 points en 15 matches et un nombre impressionnant de 86 buts marqués et seulement quatre encaissés. Ils sont absolument meilleurs que la saison dernière, quand ils ont remporté le Treble de manière dominante. Cette équipe est follement effrayante.

En parlant de Treble, la tentative du Barça de se répéter en tant que vainqueur de la Ligue des champions commencera par un affrontement familier en phase à élimination directe. Les Blaugrana affronteront le Real Madrid dans ce qui promet d’être un brillant quart de finale El Clásico, le Barça jouant le match retour à domicile. Il y a déjà des discussions parmi les fans que le match devrait être joué au Camp Nou, et vous pouvez me compter parmi les partisans de cette idée. Ce serait vraiment génial.

Les dames du Barça profiteront désormais de vacances bien méritées et reviendront à l’action le 8 janvier lorsqu’elles se rendront à Tenerife pour affronter Granadilla, quatrième.