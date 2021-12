Cette semaine au Barça Femení : la reine

Il n’y a eu aucun match la semaine dernière pour Barcelona Femení alors que le football féminin est entré dans une pause internationale. Le Barça reviendra à l’action ce samedi alors qu’il accueille l’Athletic Bilbao pour poursuivre sa domination en Primera División, mais la semaine était consacrée à une seule femme : Alexia Putellas.

Le capitaine du Barça a été confirmé lundi vainqueur du Ballon d’Or 2021 en tant que meilleure joueuse du monde après avoir mené le club à un triplé la saison dernière. Contrairement au côté masculin du groupe, il n’y a eu absolument aucun débat et Alexia était la seule récipiendaire méritante du prix.

Et pour couronner le tout, le capitaine a prononcé un brillant discours qui s’est terminé par un bel et émouvant hommage à son défunt père.

Alexia Putellas me rend fier d’être un fan du Barça. Elle est tout ce qu’un capitaine est censé être sur et en dehors du terrain, et elle obtient enfin la reconnaissance pour son jeu stellaire. Elle continuera à dominer dans un avenir prévisible et si le Barça continue de détruire tout le monde sur son passage cette saison, nous serons probablement ici en train de féliciter Alexia pour un deuxième Ballon d’Or consécutif dans un an.

Salut à tous la reine.