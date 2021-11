Cette semaine au Barça Femení : le meilleur du monde

Chaque fois que vous pensez avoir déjà vu tout ce que l’équipe féminine de Barcelone peut faire, elle va de l’avant et trouve un moyen de se surpasser. La semaine dernière n’a pas été différente lorsqu’ils se sont rendus à Séville pour ce qui aurait pu être un match de championnat délicat.

Ce n’était pas compliqué. Du tout. Loin de là. En fait, ce fut une performance de 10 étoiles alors que les champions ont complètement démantelé les hôtes en route vers une victoire sensationnelle 10-1, avec quatre buts de Jenni Hermoso dans ce qui a été la victoire la plus dominante pour Femení cette saison.

Mais ce n’était pas la seule nouvelle notable de la semaine pour le Barça Féminin. La capitaine Alexia Putellas a été nommée meilleure joueuse du monde féminin 2021 par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football, de bon augure pour la superstar du Barça avant la cérémonie du Ballon d’Or de lundi.

Alexia, aux côtés de quatre de ses coéquipières du Barça (Sandra Paños, Irene Paredes, Lieke Martens et Jenni Hermoso) assistera à la cérémonie à Paris et devrait être officiellement nommée meilleure joueuse du monde par France Football. Le capitaine est le grand favori pour remporter le prix après avoir remporté un triplé avec le Barça la saison dernière et continué sa forme dans la nouvelle campagne, et tout autre vainqueur serait un choc absolu.

Le football féminin interclubs est actuellement en pause internationale, donc le Barça ne jouera pas ce week-end, mais il reviendra à l’action le week-end prochain avec un match à domicile contre l’Athletic Bilbao pour commencer un mois de décembre chargé au cours duquel il terminera la phase de groupes de la Ligue des champions et jouer El Clásico contre le Real Madrid.

Avant tout cela, cependant, nous célébrerons le couronnement du meilleur footballeur du monde. Inclinez-vous devant la reine Alexia.