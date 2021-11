Cette semaine au Barça Femeni : performance huit étoiles

Après une pause internationale de deux semaines qui a vu 19 de leurs joueuses en action, Barcelona Femení est revenue à l’action dimanche dernier. Ce devait être un match très difficile contre la deuxième meilleure équipe de la Primera División, la Real Sociedad.

Il y avait pas mal de rumeurs d’avant-match selon lesquelles cela pourrait être le premier bouleversement de la saison pour les champions en titre, surtout après une pause internationale où tant de joueurs étaient en action partout dans le monde contre une très bonne équipe.

Et cela a certainement commencé de cette façon, avec la Sociedad combattant le Barça pour la possession dès le début et répondant au premier but de Fridolina Rölfo avec un égaliseur à la 10e minute de Franssi. Les visiteurs n’avaient pas peur de faire jouer le jeu aux leaders et pendant environ 25 minutes, il semblait que quelque chose de choquant se préparait.

Mais ensuite, le Barça s’est tourné vers le style. Et puis certains. Alexia Putellas et Lieke Martens ont complètement repris le jeu et ont mené le Barça à une victoire vraiment exceptionnelle 8-1 devant la plus grande foule à ce jour au stade Johan Cruyff. Putellas a terminé avec quatre passes décisives, Martens a marqué deux buts et une passe décisive, et les Blaugrana ont marqué de superbes buts dans le processus.

La victoire contre la Sociedad a maintenu le record parfait du Barça pour commencer la saison : 10 victoires consécutives dans toutes les compétitions et un nombre impressionnant de 51 buts marqués en seulement 8 matches de championnat. Jonatan Giráldez a apparemment accompli la tâche impossible d’améliorer les vainqueurs des triples de la saison dernière, et l’attaque est tout simplement imparable en ce moment.

L’équipe féminine du Barça profite désormais d’une semaine complète de repos et d’entraînement après la victoire contre La Real, ce qui est une bonne nouvelle étant donné qu’elle disputera 5 matchs en 15 jours à partir de samedi contre Eibar. Il y a deux matches de phase de groupes de la Ligue des champions contre Hoffenheim dans lesquels le Barça pourrait décrocher une place en quarts de finale, ainsi que ce qui est toujours un match difficile contre Levante dans ce calendrier.

Mais s’ils ont détruit la deuxième meilleure équipe d’Espagne avec une telle facilité, alors les cinq prochains matchs ne devraient pas être si difficiles. Quelle équipe.