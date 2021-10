Cette semaine au Barça Femení: Toujours parfait, en quelque sorte mieux

L’équipe féminine de Barcelone a poursuivi son parfait début de saison 2021-22 avec deux autres matchs la semaine dernière, et elle est désormais invaincue lors des neuf premiers matchs de la campagne avec deux autres excellentes performances qui prouvent que cette équipe a soif d’être encore meilleure. que les vainqueurs des triples de la saison dernière.

Jeudi dernier, le Barça Femení s’est rendu au Danemark pour son deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions, contre le HB Koge. Koge est la pire équipe du groupe et c’était l’avant-dernier match d’un calendrier brutal avec 7 matchs en 21 jours, alors le manager Jonatan Giráldez a décidé de faire tourner son équipe et de se reposer comme Irene Paredes, Mapi León, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí et Alexia Putellas.

Et quelle rotation ce fut: le Barça est sorti avec une formation folle avec un seul milieu de terrain titulaire et essentiellement cinq attaquants en forme de 4-1-4-1. L’équipe semblait un peu décousue au début avec Jenny Hermoso (qui faisait son premier départ de la saison) et Bruna Vilamala un peu déplacée devant jouer en tant que milieu de terrain intérieur, mais elles ont vite compris leurs rôles et le Barça a commencé à dominer.

Ils ont terminé le match avec 31 tirs et 82% de possession, mais n’ont gagné que 2-0 et ont eu besoin d’un but à la 95e minute d’Hermoso pour assurer la victoire. La victoire ne faisait aucun doute, mais c’était assez étrange de voir le Barça ne marquer que deux buts.

Mais nous n’avons pas eu besoin d’attendre longtemps pour revoir plein de buts. Grâce au manque de respect pour le football féminin encore existant en 2021, le Barça est passé d’un match de jeudi soir au Danemark à un coup d’envoi dimanche à 12h au Sporting Huelva. Cela ne les a pas empêchés d’être incroyables, cependant.

Avec ses meilleurs joueurs tous revenus du reste en milieu de semaine, le Barça a dominé dès le début et bien qu’il ait fallu attendre 30 minutes pour le premier but, une avalanche en deuxième mi-temps a garanti une victoire 5-0. La meilleure buteuse Alexia a inscrit son huitième but de la saison, Aitana en a ajouté deux et Paredes a marqué son premier but pour le Barça.

Le football féminin entre maintenant dans une pause internationale, et 19 des 22 membres de l’équipe du Barça représenteront leurs équipes nationales au cours des deux prochaines semaines. À leur retour, ils espèrent poursuivre un début de saison vraiment époustouflant et décrocher une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Barça Femení après les deux premiers mois de la saison : – 9 jeux

– 9 victoires

– 49 buts marqués

– 2 buts encaissés L’équipe de la saison dernière a remporté le triplé. L’équipe de cette saison est en quelque sorte meilleure. – Barça Blaugranes (@BlaugranesBarca) 18 octobre 2021