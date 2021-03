Cette semaine dans les dates de sortie du film changeantes comprend Mortal Kombat, Black Adam et plus

Nous arrivons maintenant à Black Adam, qui était auparavant censé abandonner en décembre, mais qui n’a pas été daté en octobre 2020 au milieu de divers autres films de DC dont la date de sortie a été modifiée. Il est maintenant prévu que Black Adam ouvre le 29 juillet 2022, ce qui signifie qu’il ira en tête-à-tête avec Indiana Jones 5. Bien que je sois curieux de voir lequel de ces films très attendus serait le plus performant au au box-office, je soupçonne que l’un d’entre eux finira à nouveau de bouger, et avec Black Adam sur le point de commencer la production et Indiana Jones 5 toujours en phase de développement, ce dernier est le candidat le plus probable.